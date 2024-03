Eletti FdI Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi degli 8 consiglieri con Marsilio

REGIONALI ABRUZZO, 8 CONSIGLIERI ELETTI CON FDI: RISULTATI E NOMI

La vittoria di Marco Marsilio alle Elezioni Regionali Abruzzo 2024 conferma il “pieno” di voti fatto da FdI in netta crescita rispetto alle ultime consultazioni: Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni risulta la lista più votata e perciò produrrà la maggioranza dei seggi eletti nei consiglieri del prossimo Consiglio Regionale d’Abruzzo. Con il 53,5% ottenuto nei risultati delle Regionali dal Governatore FdI rieletto, la lista dei conservatori raggiunge il 24,1% con 139.578 preferenze totali, superando FI al 13,4%, Lega 7,56%, lista Marsilio 5,72%, Noi Moderati 2,6%, Udc 1,17%.

Eletti Abruzzo nuovo Consiglio Regionale/ Composizione seggi con Marsilio Presidente: 17 Centrodestra, 12 Csx

Con questi risultati FdI sarà appunto prima lista in Consiglio Regionale con 8 seggi sui 17 totali conquistati dal Centrodestra: 4 per FI, 2 per Lega e Lista Marsilio, 1 per Noi Moderati. Ecco qui di seguito i nomi degli 8 consiglieri eletti nelle Elezioni Regionali Abruzzo, secondo i dati delle preferenze sul portale Eligendo: oltre al Governatore Marsilio, eletti Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis (Pescara), Paolo Gatti, Umberto D’Annuntis (Teramo), Nicola Campitelli, Tiziana Magnacca (Chieti), Mario Quaglieri, Massimo Varnecchia (L’Aquila).

Marco Marsilio, chi il Presidente rieletto di Regione Abruzzo/ Fondatore FdI, nel ’92 tesserò Giorgia Meloni

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FDI ALLE ELEZIONI ABRUZZO 2024

Cresce l’attesa per l’annuncio dei risultati delle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo, con gli occhi puntati sui consiglieri eletti di FdI, il partito di Giorgia Meloni. Così come nelle altre occasioni elettorali, il centrodestra sosterrà unitamente un singolo candidato, ovvero il governatore uscente Marco Marsilio, già in forze a Fratelli d’Italia, che si contenderà il ruolo con il campo larghissimo del centrosinistra, che sostiene Luciano D’Amico.

A differenza di quanto avvenuto in Sardegna, in Abruzzo FdI e i suoi alleati si sono stretti fin da subito attorno al nome di Marsilio, che nello scorso appuntamento elettorale regionale aveva ottenuto degli ottimi risultati. “In questi anni sono stati conseguiti rilevanti risultati dal governo regionale”, ha spiegato presentando la lista dei candidati Sigismondi, segretario regionale di Fratelli d’Italia, “grazie ad una azione incisiva che riteniamo fondamentale, per la crescita dell’Abruzzo, far proseguire per il prossimo quinquennio”. Di seguito, nell’attesa dei nomi dei consiglieri eletti, riportiamo la lista completa dei candidati di FdI per le Regionali in Abruzzo del 2024, divisi per provincia:

Sondaggi politici, la media/ Schlein ‘ruba’ lo 0,5% a Meloni, M5s 16%, Lega davanti a Fi. Centrodestra a +2%

L’Aquila: Antonella Buffone, Tiziana Del Beato, Alessandro Piccinini, Mario Quaglieri, Maria Assunta Rossi, Vincenzo Uzzeo, Massimo Verrecchia

Teramo: Marco Cipolletti, Laura D’Ambrosio, Umberto D’Annuntiis, Diego Di Bonaventura, Emanuela Di Francesco, Paolo Gatti, Marilena Rossi

Chieti: Paolo Bomba, Nicola Campitelli, Carla Di Biase, Tiziana Magnacca, Francesco Prospero, Antonio Tavani, Franco Vanni, Carla Zinni

Pescara: Deborah Comardi, Pasquale Cordoma, Alfredo Cremonese, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Manuela Di Fiore, Lucia Travaglini

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE REGIONALI ABRUZZO 2019

Nelle Regionali del 2024 in Abruzzo, sicuramente FdI punterà a migliorare il risultato conseguito nel 2019, quando pur confermando un suo candidato come Presidente, riuscì ad ottenere il 6,49% dei voti. Risultato che, per quanto positivo, fu inferiore di quello, rimanendo nel centrodestra, di Lega (27,53%) e Forza Italia (9,05%), mentre il totale della coalizione era del 48,03%. Il partito di Giorgia Meloni, peraltro, nel 2019 si piazzò anche sotto al Pd (all’11,14%) e al M5s, che correva da solo ed ottenne il 19,74% dei voti.

Alle Elezioni Regionali del 2019 in Abruzzo, grazie al suo 6,49% dei voti, FdI ottenne 2 seggi, per altrettanti consiglieri eletti, mentre i restanti andarono a Lega (10), M5s (7), FI (3), Pd (3), Azione Politica, Unione di Centro, Legnini Presidente, Abruzzo in Comune (che ne ottennero 1 a testa). Nel Consiglio comunale, Fratelli d’Italia inserì, oltre al presidente Marsilio, anche Guido Quintino Liris e Guerino Testa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA