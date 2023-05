ELETTI FDI ANCONA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FDI AD ANCONA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Tra i risultati più sorprendenti del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2023 vi è certamente Ancona con il Centrodestra che strappa la guida della città dopo 30 anni di giunte a sinistra: sono in tutto 9 i consiglieri eletti FdI sui 20 totali in dote alla coalizione di Centrodestra dopo gli ottimi risultati del sindaco eletto Daniele Silvetti al secondo turno delle Amministrative. Dopo aver chiuso in vantaggio il primo turno, il Centrodestra si conferma nelle Elezioni Comunali Ancona 2023 anche per il ballottaggio con il 51,73% delle preferenze per Silvetti contro il 48,27% di Ida Simonella (Pd-Terzo Polo).

Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Ancona, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrodestra (9 FdI, 6 Ancona Protagonista, 2 FI, 1 Lega, Rinasci Ancona 1), 10 il Centrosinistra di Simonella (6 Pd, 2 Ancona Futura, 1 Diamoci del noi, Terzo Polo); eletti consiglieri i candidati sconfitti Simonella e Francesco Rubini. I 9 consiglieri eletti ad Ancona in quota FdI vedono dunque i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forti delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Giovanni Zinni

Francesco Bastienalli

Angelo Elioantonio

Maria Grazia De Angelis

Orlanda Latini

Patrizia Serangeli

Angelica Lupacchini

Francesco Novelli

Jacopo Toccaceli.

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023 CON SILVETTI SINDACO

Chi e quanti saranno gli eletti in lista FdI? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Ancona 2023, possiamo già lanciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle Amministrative: Fratelli d’Italia si ritrova prima lista in casa Centrodestra a vantaggio del candidato sindaco Daniele Silvetti, seconda lista complessiva dietro solo al Partito Democratico di Ida Simonella.

Del 45,11% di preferenze ottenuto dal candidato sindaco del Centrodestra, il 18,61% è stato ottenuto dai candidati consiglieri FdI, davanti al 12,93% di Ancona Protagonista, 3,9% FI, 2,93 Lega. 7607 sono le preferenze totali guadagnate dalla lista FdI che potrà portare un ampio numero di consiglieri eletti (9) qualora Silvetti riuscisse a vincere il ballottaggio. Dovesse vincere Simonella invece sarebbero solo 6 i nomi dei consiglieri FdI.

VOTI FDI ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del Centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Ancona sarebbero in tutto 20: 9 di questi andrebbero ai candidati della lista FdI: in base ai voti delle preferenze ottenute nei risultati di due settimane fa, ecco qui di seguito i potenziali nomi dei consiglieri eletti in quota FdI nelle Elezioni Comunali 2023.

Giovanni Zinni con 559 preferenze

Francesco Bastianelli 500

Angelo Elioantonio 401

Maria Grazia De Angelis 383

Orlanda Latini 341

Patrizia Serangeli 335

Angelica Lupacchini 322

Francesco Novelli 275

Jacopo Toccaceli 275

In caso di vittoria del Centrosinistra invece sicuri dei seggi in Consiglio Comunale sarebbero solo 6: Giovanni Zinni, Francesco Bastianelli, Angelo Eliantonio, Maria Grazia De Angelis e Orlanda Latini.

