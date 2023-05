Eletti FdI Brescia, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

CONSIGLIERI FDI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

La sconfitta del Centrodestra nei risultati delle Elezioni Comunali 2023 porta comunque il massimo numero di eletti FdI a Brescia nella storia del partito di Giorgia Meloni: prima lista dell’opposizione, Fratelli d’Italia entra in Consiglio Comunale della nuova giunta Castelletti sindaco con 5 consiglieri eletti in base ai risultati dello spoglio conclusosi ieri. Nel 41,67% ottenuto dal candidato sindaco Fabio Rolfi – che entra in Consiglio come primo candidato sconfitto – FdI porta in dote il 16,52% delle preferenze, frutto di 13062 voti complessivi.

Degli 11 in quota Centrodestra, gli eletti FdI nel prossimo Consiglio Comunale di Brescia saranno dunque 5, mentre 3 andranno alla lista civica di Rolfi Sindaco, 2 alla Lega e 1 a Forza Italia. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 5 consiglieri eletti per Fratelli d’Italia:

Nini Ferrari (585)

Mattia Margaroli (581 preferenze)

Carlo Andreoli (561)

Giovanni Posio (434)

Mariachiara Fornasari (369)

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Brescia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FdI di Giorgia Meloni a sostegno del candidato sindaco Fabio Rolfi, segretario provinciale della Lega e consigliere-assessore in Regione Lombardia. A 5 anni dalla sconfitta netta alle Elezioni Amministrative nel giugno 2018,il partito guidato dal primo ministro insieme agli alleati di centrodestra si è posto l’obiettivo di ribaltare la maggioranza dopo dieci anni di giunte Del Bono.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Gianpaolo Natali, Mattia Margaroli, Virgilio Abampi, Carlo Andreoli, Gianbattista Bellitti, Nicoletta Braga, Laura Castagna, Andrea Castelletti, Chiara Chiarelli, Donatella Conchieri, Michele Consonni, Marco Danesi, Carla Decò, Carlo De Iorio Frisari, Mariangela Ferrari, Mariachiara Fornasari, Maurizio Galli, Andrea Ghezzi, Antonio Giudici, Sarbjeet Singh Multani, Mario Labolani, Alessandro Lanzone, Giulia Mariotto, Lino Moretti, Lucia Orto, Angelamaria Paparazzo, Carmine Pasquariello, Giovanni Posio, Maurizio Quartini, Maurizio Rubessa, Raffaella Sala, Sebastiano Seddio.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI BRESCIA 2018

Osservando invece i risultati delle Elezioni Comunali Brescia nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FdI può nutrire una certezza: il risultato di questa tornata elettorale bresciana sarà sicuramente più importante di quello di cinque anni fa. Il partito di Giorgia Meloni è il più votato a livello nazionale e anche gli ultimi sondaggi sorridono al primo ministro.

Nel 2018, invece, FdI non poteva contare su un sostegno così importante: alle comunali di Brescia del 2018 raccolse il 3,30 per cento per un totale di 1.450 voti, attestandosi come terza forza della coalizione di centrodestra. Nonostante il risultato tutt’altro che indimenticabile, Fratelli d’Italia ottenne un seggio in Consiglio comunale: eletto Giovanni Francesco Acri, forte delle sue 183 preferenze.

