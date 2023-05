ELETTI FDI BRINDISI SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FDI A BRINDISI: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Con la vittoria del Centrodestra di Pino Marchionna nei risultati del ballottaggio Elezioni Comunali 2023, saranno ben 5 i consiglieri eletti FdI nel prossimo nuovo Consiglio Comunale cittadino: ottimo dato per il Centrodestra che aveva chiuso in vantaggio il primo turno e che si è riconfermato con il 53,99% del ballottaggio contro il 46,01% dello sfidante di Centrosinistra Roberto Fusco.

Dei 32 seggi del Consiglio Comunale di Brindisi vengono eletti 20 in quota Centrodestra (6 FI, 5 FdI, 3 Marchionna Sindaco, 3 PRI, 2 Udc, 1 Lega), 8 per il Centrosinistra (4 Pd, 2 Impegno Brindisi, 1 Fusco sindaco, 1 M5s), 1 per la lista Movimento Regione Salento; eletti come consiglieri i candidati sconfitti Fusco e Luperti. I 5 consiglieri eletti a Brindisi in quota FdI vedono dunque i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forti delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Massimiliano Oggiano

Maria Lucia Vantaggiato

Mario Borromeo

Cesare Mevoli

Roberto Quarta

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista FdI? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Brindisi 2023 ma è già possibile iniziare ad analizzare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito di Giorgia Meloni si è schierato con gli alleati di centrodestra e alcune liste civiche al fianco del candidato Giuseppe Marchionna.

Il candidato di centrodestra Giuseppe Marchionna ha raccolto il 44 per cento al primo turno e al ballottaggio dovrà vedersela con il candidato giallorosso Roberto Fusco. La lista più votata della coalizione è risultata Forza Italia con il 12,07 per cento, seguita da quella di FdI con il 10,13 per cento. Infine la lista civica Marchionna sindaco con il 7,89 per cento, il Partito Repubblicano italiano con il 7,09 per cento, la Casa dei moderati-Udc-Brindisi Idea 2030 con il 5,84 per cento e Lega Salvini Puglia con il 3,19 per cento.

VOTI FDI ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Brindisi sarebbero in tutto 20: 5 di questi di questi andrebbero ai candidati della lista di FdI. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero Massimiliano Oggiano (725 preferenze), Maria Lucia Vantaggiato (561 preferenze), Mario Borromeo (429 preferenze), Cesare Mevoli (403 preferenze) e Roberto Quarta (375 preferenze). In caso di vittoria del centrosinistra, invece, il partito guidato da Giorgia Meloni porterebbe in Consiglio comunale due candidati, ovvero Massimiliano Oggiano e Maria Lucia Vantaggiato.

