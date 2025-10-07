Chi sono gli eletti di FdI in Calabria dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio con il Presidente Occhiuto

FDI PERDE IL DERBY CON FORZA ITALIA: GLI ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA DOPO I RISULTATI

Vittoria per la coalizione ma in Calabria è sconfitta interna rispetto a Forza Italia che supera in voti, preferenze e numero di consiglieri il partito della Premier Giorgia Meloni: saranno in tutto 4 gli eletti FdI in Calabria secondo i risultati definitivi delle elezioni Regionali, gli stessi della lista civica del Presidente Occhiuto, e appena uno sopra la Lega di Salvini che ha comunque tenuto botta fino all’ultimo voto cercando di superare l’alleato interno.

Davanti allo strapotere di Forza Italia e dell’area centrista del Centrodestra, Fratelli d’Italia si deve “accontentare” dell’11,64% con 88mila preferenze e un numero comunque superiore di seggi in Consiglio Regionale per i prossimi 5 anni. La vittoria di Occhiuto consegna infatti alla coalizione una maggioranza solida di ben 20 consiglieri, 4 dei quali per l’appunto in provenienza FdI (7 per FI, 4 per lista Occhiuto, 3 Lega, 2 Noi Moderati).

I nomi dei nuovi consiglieri eletti, salvo rinunce nelle prossime ore, sono dunque Luciana De Francesco e Angelo Brutto nella Circoscrizione Nord in quanto appunto più votati nelle preferenze, seguiti da Antonio Montuoro e Giovanni Calabrese, rispettivamente della Circoscrizione Centro e Sud alle Elezioni Regionali in Calabria. Non eletta in Consiglio invece l’ex parlamentare nazionale Wanda Ferro, nonostante quasi 10mila preferenze. (Agg. di Niccolò Magnani)

ELETTI FDI CALABRIA, VOTI E PREFERENZE

Fratelli d’Italia non è il primo partito in Calabria, ma i risultati delle Elezioni Regionali 2025 mostrano la crescita del partito di Giorgia Meloni, di circa 3 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale. Sul fine dello scrutinio, è emerso l’11,66% con 82.450 voti per FdI che consentono, anche alla luce della vittoria del candidato sostenuto, il governatore uscente Roberto Occhiuto, di auspicare maggiore rappresentazione nel nuovo Consiglio regionale.

A proposito di consiglieri eletti, non ci si può ancora sbilanciare, con i risultati che vanno ufficializzati, ma ci sono comunque delle indicazioni che vanno tenute in considerazione. Per quanto riguarda le preferenze in Fratelli d’Italia, nella circoscrizione Centro in cinque hanno superato i mille voti con 814 seggi scrutinati su 848: Antonio Montuoro (10.659), Wanda Ferro (9.351), Filippo Maria Pietropaolo (5.008), Simona Ferraina (3.422) e Antonio Schiavello (1.252).

In quella Nord i primi cinque sono: Angelo Brutto (7.092), Luciana De Francesco (4.847), Francesco Spadafora (3.386), Pietro Santo Molinaro (3.378) e Rosa Pignataro (2.903). Infine, in quella Sud: Giovanni Calabrese (10.998), Daniela Iriti (6.641), Stefano Princi (5.939) e Ramona Angela Calafiore (3.114).

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CALABRIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI FDI

Per Fratelli d’Italia quella delle Elezioni Regionali del 2025 in Calabria – esattamente come su tutti gli altri territori chiamati al voto in questi anni – è una partita importante per riuscire a dimostrare un’altra volta la fiducia che l’elettorato ripone nel governo e a breve potremo sapere i nomi degli eletti FdI che dalle prossime settimane entreranno a tutti gli effetti in Consiglio; con la speranza per i meloniani – per ora confermata dai sondaggi – che saranno nuovamente tra i banchi della maggioranza,

Visto per sapere i nomi degli effettivi consiglieri servirà pazientare ancora un attimo, nel frattempo potrebbe essere utile ricordare che Fratelli d’Italia ha scelto – assieme agli alleati e a tre civiche differenti – di ricandidare l’uscente Roberto Occhiuto che sfiderà il Dem Pasquale Tridico e l’indipendente Francesco Toscano; mentre coloro che ambiscono a diventare eletti FdI in questa tornata elettorale sono:

– Nord: Angelo Brutto, Luciana De Francesco, Anna De Gaio, Dora Mauro, Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro, Attilio Parrotta e Rosa Pignataro

– Centro: Wanda Ferro, Antonio Montuoro, Filippo Pietropaolo, Simona Ferraina, Dalila Nesci, Domenico Perri, Teresa Ruberto e Antonio Schiavello

– Sud: Giovanni Calabrese, Marco Cascarano, Ramona Calafiore, Giovanna Cusumano, Daniela Iriti, Francesco Praticò e Stefano Princi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FDI E PREFERENZE ALLE REGIONALI CALABRIA 2021

Per ingannare l’attesa della scoperta dei nomi di tutti i consiglieri che entreranno effettivamente a far parte del Consiglio regionale della Calabria, possiamo riavvolgere il nostro nastro fino alle Elezioni del 2021 che si conclusero con una vittoria schiacciante per Roberto Occhiuto: il forzista, infatti, ottenne il 54,46% dei voti, superando ampiamente la Dem Amalia Bruni che si fermò al 27,68% e anche gli indipendenti Luigi de Magistris (16,17%) e Mario Oliverio (1,7%).

A livello dei singoli partiti, i meloniani riuscirono a conquistare complessivamente più di 66mila voti pari all’8,70% delle preferenze, affermandosi come seconda forza in maggioranza (sotto a Forza Italia al 17,31%) e terza a livello regionale (con il Partito Democratico che conquistò il 13,18% delle preferenze); tutto ottenendo tre seggi per gli eletti FdI che furono poi occupati da: Fausto Orsomarso, Antonio Montuoro e Giuseppe Neri.