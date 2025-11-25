Chi sono gli eletti di FdI in Campania dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Edmondo Cirielli

FDI BATTE (DI POCHISSIMO) FI PER LA GUIDA DELL’OPPOSIZIONE DI CENTRODESTRA: RISULTATI ELETTI IN CAMPANIA

Per qualche ora ieri i sudori freddi sono venuti ai leader locali di Fratelli d’Italia visto che alcune proiezioni era Forza Italia data come primo partito del Centrodestra: alla fine sono 6 gli eletti FdI in Campania nei risultati delle Elezioni Regionali 2025, lo stesso numero del partito di Antonio Tajani ma con circa 20mila preferenze in più raccolte alle urne.

Resta comunque la sconfitta netta del candidato FdI Edmondo Cirielli che col 35% viene nettamente affossato dal nuovo Governatore della Campania, Roberto Fico: saranno in tutto 32 i seggi eletti in quota campo largo, a fronte dei 17 per il Centrodestra nel prossimo Consiglio Regionale a Napoli. Sono 6 a testa gli eletti per FdI e Forza Italia, mentre 3 vanno alla Lega e 2 alla lista Cirielli Moderati e Riformisti (oltre al seggio per il candidato Presidente sconfitto, sempre che decida di dimettersi da viceministro degli Esteri).

I nomi dei consiglieri eletti con Fratelli d’Italia della Campania muterà proprio in base alla scelta di Cirielli se entrare o meno in Consiglio: per tutti gli altri nomi, spicca ovviamente quello dell’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, eletto nella circoscrizione di Napoli assieme a Raffaele Maria Pisacane e Palmira Fele (recordman di preferenze con quasi 15mila voti). Gli altri eletti sono invece Ettore Zecchino, Vincenzo Santangelo e Giuseppe Fabbricatore. (Agg. di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CAMPANIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI FDI

Si sono concluse le Elezioni Regionali Campania 2025 e man mano che procede lo spoglio delle schede compilate dagli elettori si riduce il tempo per scoprire chi sono gli eletti FdI che sono riusciti a conquistare alcuni dei seggi del consiglio regionale: una partita particolarmente importante per i meloniani visto che il territorio campano è uno dei sei (su venti complessivi) attualmente governati dal centrosinistra; con il centrodestra peraltro reduce – nel 2020 – da una sconfitta elettorale piuttosto netta.

Prima di arrivare al 2020 e di scoprire cos’è successo in questo 2025, vale la pena fare un passetto indietro per ricordare che Fratelli d’Italia – assieme agli alleati di centrodestra – in Campania ha proposto il nome di Edmondo Cirielli che ha sfidato i Dem con il loro candidato (pentastellato) Roberto Fico; mentre la lista meloniani con gli aspiranti eletti FdI era composta da:

– Napoli: Sangiuliano Gennaro, Abatangelo Ione, Acampora Alessia, Ambrosio Antonio, Barbato Raffaele, Bifaro Emanuele Maria, Busco Rosario, Castaldo Biagio, Celentano Annunziata, Cirillo Marianna, De Martino Gianluigi, Fele Palmira, Ferraro Carmine, Guarino Adamo, Ianniciello Massimo, Marino Francesca, Mocerino Arianna, Moschetti Maurizio, Nonno Marco, Panico Giovanni, Pisacane Raffaele, Reginelli Aristide, Riggi Michele, Romano Leonilde, Savoia Aniello, Turco Maddalena e Vastola Vincenzo

– Salerno: Carpentieri Nunzio, Della Monica Annalisa, Fabbricatore Giuseppe, Gagliano Salvatore, Gioiella Aniello, Leone Fiordelisa, Nicastro Maria Gabriella, Sica Ernesto e Ugliano Daniela

– Caserta: Di Maio Rosa, Pagano Nazaro, Petella Sara, Pignetti Raffaela, Roma Luigi, Santangelo Vincenzo, Scala Errico Maria Michele e Stellato Agostino

– Avellino: Guarino Michela, Mazzariello Francesco, Tordiglione Sonia e Zecchino Ettore

– Benevento: Mario Ferraro e Annalisa Clemente

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FDI E PREFERENZE ALLE REGIONALI CAMPANIA 2020

Recuperati i nomi dei potenziali consiglieri meloniani in Campania, possiamo ora tornare fino al precedente turno elettorale, ovvero alle Elezioni del 2020: dai voti alle urne, infatti, cinque anni fa ebbe la meglio sugli sfidanti (ovviamente) il centrosinistra con Vincenzo De Luca che incassò un totale del 69,48% dei voti; mentre si fermarono al 18,06% Stefano Caldoro (candidato dal centrodestra) e al 9,93% Valeria Ciarambino che corse in solitaria per il Movimento 5 Stelle.

I meloniani in quell’occasione si affermarono come prima forza dell’opposizione con il 5,98% dei voti, non riuscendo però ad avvicinarsi ai risultati del PD (16,9%), della civica di De Luca (13,3%), del M5S (9,92%) e di Italia Viva (7,38%), ma superando al contempo la Lega al 5,65% e Forza Italia al 5,16%; mentre grazie ai voti ottennero un totale di quattro seggi e gli eletti FdI furono: Michele Schiano di Visconti, Marco Nonno, Nunzio Carpentieri e Alfonso Piscitelli.