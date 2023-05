ELETTI FDI CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FDI A CATANIA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

A Catania saranno in tutto 7 i consiglieri eletti in quota FdI per il prossimo Consiglio Comunale a seguito dei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023: il trionfo del sindaco eletto Enrico Trantino è stato nettissimo, tanto da non richiedere il ballottaggio. Il candidato sostenuto dal centrodestra ha raccolto il 66,13 per cento, un dato incredibile. Niente da fare per il rivale giallorosso Maurizio Caserta (24,72 per cento) e per gli altri competitor.

Dei 36 seggi disponibili nel prossimo Consiglio Comunale di Catania 30 vengono eletti in quota Centrodestra (7 Fratelli d’Italia, 5 Forza Italia, 5 Prima l’Italia, 4 Trantino sindaco, 3 Nuova Democrazia Cristiana, 2 Popolari e Autonomisti); 6 vengono eletti per l’opposizione (3 Partito Democratico, 2 Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Maurizio Caserta come candidato sindaco arrivato secondo. Di seguito i nomi ufficiosi dei 7 consiglieri eletti per FdI a Catania (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Daniele Bottino (2318 voti)

Andrea Barresi (2018)

Giovanni Magni (1799)

Luca Letterio Buceti (1771)

Erika Bonaccorsi (1754)

Paola Parisi (1724)

Viviana Lombardo (1488)

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI CATANIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Catania 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FdI a sostegno del candidato sindaco Enrico Tarantino. Dopo aver vinto in maniera pressoché plebiscitaria nel 2018 con Salvo Pogliese, il centrodestra ha confermato lo schieramento vincente: oltre al partito del premier Meloni, presenti in coalizione Forza Italia, Prima l’Italia, Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti, Noi Moderati – Democrazia Cristiana, Enrico Trantino Sindaco per Catania, Grande Catania.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Santi Bosco, Daniele Bottino, Paola Parisi, Gaetano Russo, Manfredi Zammataro, Andrea Barresi, Viviana Lombardo, Giovanni Amormino, Salvatore Anastasi, Erika Bonaccorsi, Letterio “Erio” Buceti, Giuseppe Bucisca, Giovanni Cantone, Elisa Cuturi, Salvatore Da Campo, Caterina Di Bartolo, Alessandra Drago, Antonietta Grassia, Rosanna Greco, Rachele Laviano, Maria “Marilena” Leanza, Giovanni Magni, Giovanni Marletta, Teresa Palma, Angelo “Di Fede” Patanè, Giovanna “Genny” Pecora, Monica Pizzino, Agata Porto, Loredana Pulvirenti, Anna “Rizzo” Rannisi, Alessandro “Turi Jr” Scaletta, Agata Scalia, Valentina Sciacca, Maria Letizia Scuderi, Giuseppe Sirna, Emilia “Vincenti” Zingherino.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI CATANIA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Catania nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FdI spera di aumentare i voti presi cinque anni fa. A sostenuto di Salvo Pogliese – eletto al primo turno con il 52,29 per cento – il partito di Meloni raccolse in tutto il 5,88 per cento, pari a 7.177 voti. La coalizione di centrodestra ottenne in tutto 23 seggi, la maggioranza piena del Consiglio comunale. Tre i seggi collezionati da Fratelli d’Italia: eletti Franco Saglimbene (846 preferenze), Sara Pettinato (802 preferenze) e Nunzio Russo (775 preferenze).

