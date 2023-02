Eletti FdI, voti preferenze Elezioni Lazio 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

VOTI LISTA FDI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

La proclamazione sugli eletti di Fratelli d’Italia (FdI) nel Lazio non è ancora arrivata, perché lo scrutinio delle Elezioni Regionali 2023 è in corso e quindi i risultati non sono definitivi, ma non ci sono dubbi riguardo il fatto che la vittoria del centrodestra sia netta. Per il partito di Giorgia Meloni arrivano conferme importanti: con 2.478 sezioni scrutinate su 5.306, quindi tenendo conto delle proiezioni sui primi dati reali in arrivo dai seggi, siamo al 34,05% delle preferenze, per 208.861 voti.

In attesa di dati definitivi e risultati complessivi per avere una contezza precisa di seggi e consiglieri eletti, diamo uno sguardo alla situazione nelle singole circoscrizioni in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lazio 2023. Per quanto riguarda quella di Roma con 73 scrutinate su 3.792: Roberta Angelici con 883 voti, Emanuela Mari con 774, Marco Bertucci con 762, Massimiliano Maselli con 754 voti. Passiamo alla circoscrizione di Frosinone (24 sezioni su 498): Gabriele Picano con 310 voti, 266 per Alessia Sano, 231 Maura Daniele. Latina (Sezioni 7 su 511): Enrico Tiero con 210 voti, 146 per Elena Palazzo. Rieti (83 sezioni su 210): 1.216 per voti Michele Pasquale Nicolai, 782 per Eleonora Berni. Infine, Viterbo (57 sezioni su 295): 2.613 voti per Daniele Sabatini, 408 voti per Menegali Zelli Iacobuzi Giulio Detto Zelli. Risultati Elezioni Regionali 2023: Lombardia e Lazio – Voti liste e seggi: Lombardia e Lazio

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FDI ALLE ELEZIONI LAZIO 2023

La grande occasione, dopo le Politiche, di capitalizzare i consensi di Fratelli d’Italia anche con le Elezioni Regionali Lazio 2023: in attesa dei risultati definitivi su eletti e preferenze, la situazione di FdI è “ghiotta” per provare a puntare il ruolo di prima lista del Centrodestra anche a livello regionale (quando invece 5 anni fa risultava terza dopo Forza Italia e Lega). Attendendo l’esatta composizione del prossimo Consiglio regionale, ecco quali erano tutti i nomi in campo per la lista FdI di Giorgia Meloni a sostegno del candidato Presidente in quota Centrodestra, Francesco Rocca.

Nella lista dei candidati consiglieri che aspirano ad un seggio nel nuovo Consiglio post-Elezioni Regionali Lazio 2023, vi sono di fatto tutti i consiglieri eletti uscenti nella scorsa legislatura: si tratta di Antonio Aurigemma, Massimiliano Maselli, Giancarlo Righini, Laura Corrotti (eletta con la Lega 5 anni fa), Francesca De Vito (eletta con M5s). In lista anche la storica europarlamentare di AN, Roberta Angelilli, oggi membro della direzione nazionale FdI. Ecco qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali Lazio 2023 in quota FdI, suddivisi per le 5 circoscrizioni provinciali:

– FdI Roma: Angelilli Roberta, Aurigemma Antonio detto “Antonello”, Bacchi Emiliano, Bertucci Marco, Brandonisio Antonella, Cera Flavia, Ciccolini Monica, Corrotti Laura, De Felice Nicola, De Lillo Fabio, De Vito Francesca, Falchetti Federica, Gatti Gianfranco, Ghera Fabrizio, Grasselli Micol, Iacobelli Lamberto, Iacovone Pier Luigi, Iannarelli Maria Chiara, Ludovici Edelvais detta “Edy”, Mari Emanuela, Masellli Massimiliano, Napolitano Vincenzo, Nicoletti Romina, Palazzi Edy, Pasini Erika, Righini Giancarlo, Rotondi Marika, Sofi Rocco, Sommaria Francesco, Venturini Antofrancesco detto “Anto”.

– FdI Frosinone: Daniele Maura, Gabriele Picano, Antonello Iannarilli, Nadia Belli, Alessia Savo, Simona Castagna.

– FdI Latina: Vincenzo Fedele, Valentina Lax, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci, Enrico Tiero, Emanuela Zappone.

– FdI Rieti: Eleonora Berni, Michele Nicolai.

– FdI Viterbo: Giovanna Fortuna, Daniele Sabatini, Valentina Paterna, Giulio Zelli Menegali.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE REGIONALI LAZIO 2018

Nelle prossime ore emergeranno i dati definitivi con i risultati sulle preferenze ottenute da Fdi in queste Elezioni Regionali Lazio 2023: a quel punto si capirà se le previsioni dei sondaggi pre-silenzio elettorale saranno state azzeccate o meno sul partito della Premier Giorgia Meloni. Nel frattempo, ecco quali furono i risultati di Fratelli d’Italia per i consiglieri eletti nel voto del 2018, quello che vide trionfare Nicola Zingaretti al secondo mandato consecutivo del Centrosinistra nel Lazio. Contro il 32,9% dell’ex segretario Pd non bastò il 31,2% di Stefano Parisi.

FdI risultò la terza lista regionale con l’8,7% delle preferenze (raggiunte con 220mila voti) che permise la conquista di 3 seggi sui 26 totali eletti per l’opposizione del nuovo Consiglio regionale giunto fino ad oggi. Ecco dunque i 3 consiglieri regionali eletti nelle Elezioni Regionali Lazio 2018: Fabrizio Ghera, Giancarlo Righini, Chiara Colosimo (Roma).











