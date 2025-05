Le preferenze FdI a Genova con i possibili eletti in Consiglio Comunale dopo il ko di Piciocchi

Sconfitti, per poche migliaia di voti, ma comunque ko senza neanche la possibilità del ballottaggio: gli eletti FdI a Genova siederanno giocoforza all’opposizione nel prossimo Consiglio Comunale visti i risultati delle Elezioni Comunali 2025 che hanno consegnato la città alla neo-eletta sindaco Silvia Salis. Il ko del Centrodestra con Pietro Piciocchi si ripercuote ovviamene anche su Fratelli d’Italia, nonostante la palma di secondo partito più votato a Genova.

Sondaggi politici maggio 2025/ Calo Centrodestra, Pd 22% a +10 su Conte. Pace, solo 14% si fida della UE

In attesa di avere i seggi definitivi con tutti i nomi degli eletti in casa FdI, le preferenze raccolte finora sulle prime 80 sezioni scrutinate vedono tra i più “probabili” eletti nei seggi i più votati ovvero Alessandra Bianchi (92 preferenze), Nicholas Gandolfo, Francesco Mareesca, Sergio Gambino e Valeriano Vacalebre.

Sondaggi politici 2025/ Meloni allunga al 30%, ribasso Pd sotto il 22%: Lega pareggia Tajani, M5s a +4%

A livello di voti di lista i risultati delle Elezioni Comunali Genova 2025 in casa FdI si può comunque sorridere con il primo posto nel Centrodestra, il secondo a livello assoluto in Consiglio Comunale: dietro al 29% del Pd si trova il 12,4% di FdI, davanti alla lista del candidato sindaco sconfitto Pietro Piciocchi (10%) e alla lista della sindaca Salis. In casa Centrodestra la lista FdI batte la lista Bucci al 7%, la lega al 6% e Forza Italia al 3%.

Elezioni comunali Genova 2025: candidati Fratelli d’Italia, i possibili eletti

Chiuse le urne, attendiamo con trepidazione quali saranno i nomi degli eletti di FdI per le elezioni comunali di Genova, lista composta da 40 candidati a sostegno di Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra: tra i nomi sono presenti gli assessori uscenti Antonino Sergio Gambino e Francesco Maresca, figure già note agli elettori, insieme a ex consiglieri comunali come Laura Gaggero e Nicholas Gandolfo.

TERZO MANDATO/ Ecco la soluzione che salva partiti e consenso

Nell’elenco compaiono anche Lucia Aliverti, Fabrizio Allegranza, e Alessandra Bianchi; tra i volti noti anche Valeriano Vacalebre, affiancato da figure come Maurizio Buscemi e Roberta Fournier, a conferma di una strategia che vuole a mescolare esperienza politica e competenze civiche.

Durante la presentazione della lista di FdI, svoltasi all’hotel Bristol, il responsabile organizzativo nazionale Giovanni Donzelli ha chiarito l’obiettivo del partito: diventare la prima forza del centrodestra superando le liste civiche concorrenti, come ad esempio, “Genova Domani”.

La linea è quella di proseguire il percorso intrapreso sul territorio ma con un nuovo passo – “Abbiamo investito su grandi opere come il Ponte San Giorgio e il waterfront; ora serve attenzione alle periferie” – ha dichiarato Donzelli e l’appuntamento elettorale ha rappresentato un importante banco di prova: nel 2022, FdI ottenne 4 seggi – 792 preferenze per Gambino, 670 per Bianchi, 645 per Vacalebre e 527 per De Benedictis – numeri che oggi il partito punta a superare, in un contesto dove “Vince Genova”, la lista civica di Piciocchi, partiva da ben 9 seggi conquistati e 1.135 preferenze ottenute dallo stesso candidato sindaco, mentre Lista Toti ne totalizzava 4.

Elezioni comunali Genova 2022: i nomi dei consiglieri eletti, 24 seggi alla coalizione Bucci, 4 a FdI

Nel 2022, la coalizione di centrodestra guidata dal sindaco uscente Marco Bucci ottenne la maggioranza con 24 seggi, distribuiti su più liste: 9 a “Vince Genova”, 4 a FdI, 4 a Lista Toti, 3 alla Lega, 2 a Genova Domani, 1 ciascuno a Forza Italia e Udc e i consiglieri eletti per FdI furono Antonino Gambino, Alessandra Bianchi, Valeriano Vacalebre e Francesco De Benedictis, nomi che hanno così rafforzato la presenza del partito nei municipi centrali.

La lista “Vince Genova” portò in consiglio anche Matteo Campora (937 preferenze) e Arianna Viscogliosi (500), mentre Lista Toti riuscì a eleggere Nicholas Gandolfo (710) e Francesco Maresca (676), quest’ultimo oggi passato sotto le insegne di FdI.

L’opposizione progressista ottenne invece 14 seggi, con il Partito Democratico nettamente in testa: Cristina Lodi e Simone D’Angelo, rispettivamente con 2.467 e 2.159 preferenze, furono i più votati dell’intera tornata, seguivano Rita Bruzzone (1.178) e Claudio Villa (1.160), mentre Genova Civica ed Europa Verde-Sansa si spartivano 4 seggi totali, il M5S si fermò a 1, registrando una flessione netta rispetto alle amministrative precedenti.

Nelle elezioni comunali 2025, FdI punta sul ricambio generazionale, come prova di rinnovamento sociale e politico e anche Piciocchi – forte del consenso maturato nel 2022 – si presenta come candidato di continuità e sviluppo; chiusi i seggi, non resta che attendere i risultati dello spoglio che ci sveleranno i nomi degli eletti dopo questa serrata campagna elettorale.