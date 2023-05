Eletti FdI Latina voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

CONSIGLIERI FDI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI LATINA 2023

Super vittoria del centrodestra alle elezioni comunali di Latina 2023 nel testa a testa con il centrosinistra giallorosso: la candidata Matilde Celentano ha raccolto il 70,68 per cento, superando nettamente la concorrenza di Damiano Coletta. Un risultato straordinario che ha permesso alla coalizione di raccogliere 23 seggi in Consiglio comunale e FdI può festeggiare l’affermazione con il 29,08 per cento di consensi.

Dei 23 in quota Centrodestra, gli eletti FdI nel prossimo Consiglio comunale di Latina saranno dunque 9. Questa la ripartizione dei restanti seggi: 5 a Rinascimento Sgarbi-Fare Latina, 4 Lega Salvini premier, 3 Forza Italia e 2 Democrazia Cristiana – Unione di Centro. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 9 consiglieri eletti per Fratelli d’Italia:

Raimondo Tiero (2.124 preferenze)

Andrea Chiarato (1.701)

Gianluca Di Cocco (1.141)

Cesare Bruni (968)

Dino Iavarone (943)

Renzo Scalco (928)

Mario Faticoni (881)

Valentina Colonna (844)

Serena Baccini (841)

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI LATINA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Latina 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FdI a sostegno della candidata sindaca Matilde Celentano, sostenuta dal centrodestra unito e da altre liste civiche. In totale sono 32 i candidati del partito guidato dal primo ministro Giorgia Meloni, un mix tra politici navigati del territorio e nuove leve.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Serena Baccini, Claudio Barone, Flavio Bianchi, Cesare Bruni, Sonia Caldon, Loreto Giovanni Capuano, Andrea Chiarato, Gennaro Ciaramella, Domenico Cinelli, Valentina Colonna, Giuseppe Coluzzi, Angela D’Orso, Gianluca Di Cocco, Elena Evangelista, Mario Faticoni, Paolo Frison, Anna Gianninoto, Anna Giona, Dino Iavarone, Maria Sole Macale, Silvia Marini, Simona Mulè, Roberta Paglia, Gennaro Polverino, Sara Rigliaco, Renzo Scalco, Maurizio Scalia, Rita Schievano, Gabriele Spillere, Monica Spinello, Raimondo Tiero, Gioanna Ganimede Troplini.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI LATINA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Latina nel 2021, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FdI spera di replicare o addirittura migliorare il risultato rispetto a quello di cinque anni fa. Il partito del premier Meloni appoggiò la candidatura di Vincenzo Zaccheo, ad un passo dalla vittoria al primo turno attestandosi al 49,80 per cento. Al ballottaggio, la clamorosa rimonta del candidato di sinistra Damiano Coletta. Tornando ai numeri del primo turno, FdI si confermò primo partito della coalizione a livello comunale con il 15,52 per cento, per un totale di 8.917 voti. Nessun partito è riuscito a raggiungere un traguardo simile al primo turno. Per il movimento di Giorgia Meloni sei rappresentanti in Consiglio comunale: eletti i candidati con più preferenze, ovvero Raimondo Tiero, Matilde Celentano, Andrea Chiarato, Gianfranco Antonnicola, Patrizia Fanti, Gianluca Di Cocco.

