Chi sono gli eletti di FdI nelle Marche dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio e la situazione nel 2020

ECCO CHI SONO I 10 ELETTI DI FRATELLI D’ITALIA NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

La vittoria del Presidente uscente Francesco Acquaroli è un ulteriore successo di Giorgia Meloni e FdI nella Regione Marche, con i risultati delle Elezioni Regionali che “bissano” la vittoria di 5 anni fa: dei 19 eletti in Consiglio Regionale ben 10 vedranno seggi occupati da Fratelli d’Italia, un autentico “all-in” rispetto alla già buona rappresentanza nel Acquaroli I del 2020.

Conclusi i risultati definitivi, in attesa di conferma sugli effettivi nomi, ecco i “papabili” ad entrare in Consiglio secondo le preferenze raccolte alle urne: nella circoscrizione di Ancona sono ben 3 gli eletti in quota FdI, ovvero Giacomo Bugaro, Marco Ausili e Corrado Canafoglia, che si aggiungono ai 2 a Macerata, ovvero Pierpaolo Borroni e Silvia Luconi. Con loro siederanno anche Nicola Barbieri e Francesco Baldelli a Pesaro, Andrea Putzu a Fermo e Andrea Cardilli con Francesca Pantaloni ad Ascoli Piceno.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI MARCHE 2024: VERSO I SEGGI ELETTI FDI

Chi sono gli eletti FdI dopo le Elezioni Regionali Marche 2025, chi entra in Consiglio e quale maggioranza si potrebbe formare dopo le ultime giornate di votazione? Domande che, certamente, moltissimi tra voi si staranno facendo in queste ore in cui si sono ormai chiuse le urne e si procede serratissimi allo spoglio dei risultati, con gli occhi puntati sui meloniani che nel 2020 – ci torneremo a breve – furono la terza forza politica regionale e che hanno deciso di riproporre il nome dell’uscente Francesco Acquaroli, sostenuto (come sempre accade in questi casi) dall’intero arco del centrodestra.

Per avere le risposte che cercate, ovviamente, sarà necessario pazientare ancora un attimo affinché gli scrutinatori possano concludere il loro lavoro e trasmettere tutti i risultati, ma nel frattempo possiamo ricordarvi che al fianco di FdI per sostenere Francesco Acquaroli in queste Elezioni Regionali 2025 abbiamo visto la Lega, Forza Italia, UDC, Noi Moderati, I Marchigiani per Acquaroli e Civici Marche; mentre i consiglieri espressi da Fratelli d’Italia sono:

– Ancona: Marco Ausili, Mirella Battistoni, Goffredo Brandoni, Giacomo Bugaro, Corrado Canafoglia, Simone Cola, Angelica Lupacchini, Milva Magnani e Sirena Rosciani

– Ascoli Piceno: Andrea Assenti, Andrea Cardilli, Mariagrazia Concetti e Francesca Pantaloni

– Fermo: Francesca Ascenzi, Elisabetta Ceroni, Andrea Putzu e Gianluca Tulli

– Macerata: Gemma Acciarresi, Pierpaolo Borroni, Mirco Braconi, Francesca D’Alessandro, Simone Livi e Silvia Luconi

– Pesaro Urbino: Nicola Baiocchi, Francesco Baldelli, Nicola Barbieri, Loretta Blasi, Francesca Ciacci, Loretta Manocchi e Annachiara Mascarucci

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FDI E PREFERENZE ALLE REGIONALI MARCHE 2020

Sempre nell’attesa di poter conoscere i nuovi eletti FdI che entreranno a tutti gli effetti nel Consiglio regionale marchigiano dopo questo turno elettorale, possiamo riavvolgere il nastro fino alle Elezioni del 2020 per ricordare come andò a finire: le urne confermarono il successo del centrodestra con Francesco Acquaroli che ottenne il 49,13% dei voti, superando di 12 punti il 37,29% ottenuto dall’allora candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi.

Tra i partiti, fu il PD a conquistare il primo posto nelle Marche con il 25,11% dei voti, ma al contempo il doppio successo di Lega (22,38%) e FdI (18,66%) spinse il consiglio verso il centrodestra con Forza Italia, UDC e i civici di Civitas Civici che ottennero tutti e tre tra il 2 e il 5 per cento di voti; mentre in questo contesto gli eletti FdI per il Consiglio regionale furono: Francesco Baldelli, Carlo Ciccioli, Marco Ausili, Elena Leonardi, Pierpaolo Borroni, Andrea Putzu e Guido Castelli.