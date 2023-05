ELETTI FDI MASSA SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FDI A MASSA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

In uno scenario piuttosto insolito rispetto al panorama elettorale nazionale, gli eletti FdI nel nuovo Consiglio Comunale di Massa non siederanno tra i seggi della maggioranza di Centrodestra: i risultati del ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 nel terzo capoluogo toscano al voto hanno confermato il pieno predominio della coalizione di Governo dove però Fratelli d’Italia si trovava fuori in quanto aveva sostenuto al primo turno il candidato sconfitto Marco Guidi (insieme a Noi Moderati, ndr).

E così saranno 2 i consiglieri eletti in quota FdI frutto delle preferenze raccolte al primo turno: il ballottaggio ha visto trionfare invece il Centrodestra del sindaco eletto Francesco Persiani che conquista i 20 seggi della maggioranza (8 Civica Persiani, 7 Lega, 3 Civici Apuani, 2 FI) contro i 6 del Centrosinistra di Ricci (4 Pd, 2 Massa è altra cosa); seggi eletti anche per FdI (2), Guidi Sindaco (1) più il consigliere M5s sconfitto Daniela Bennati. Di seguito i nomi ufficiosi degli 2 consiglieri eletti di Fdi a Massa (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Marco Guidi (candidato sindaco sconfitto)

Massimo Evangelisti

Bruno Tenerani

Chi e quanti saranno gli eletti della lista di FdI? Tra pochi minuti saremo in possesso dei risultati definitivi del ballottaggio delle elezioni comunali di Massa 2023, ma il partito di Giorgia Meloni non sarà protagonista: contrariamente a quanto accaduto nella stragrande maggioranza dei comuni italiani, il centrodestra si è presentato diviso e il candidato sostenuto dal partito di Giorgia Meloni è rimasto tagliato fuori nonostante l’ottimo risultato della lista.

In disaccordo con gli alleati della Lega e di Forza Italia – che hanno sostenuto il candidato al ballottaggio Francesco Persiani – FdI ha puntato sulla candidatura di Marco Guidi, arrivato terzo al primo turno con il 19,99 per cento di consensi. Come anticipato, Fratelli d’Italia ha ottenuto un buon risultato: il partito del primo ministro ha raccolto il 10,98 per cento. Questo, invece, il risultato delle altre liste a sostegno: Marco Guidi Sindaco con il 6,37 per cento, Massa futura con l’1,83 per cento, Liberali e riformisti Npsi con l’1,18 per cento e Noi Moderati con lo 0,10 per cento.

In caso di vittoria di Ricci o in caso di vittoria di Persiani, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Massa per le liste a sostegno di Guidi saranno 4: 2 di questi di questi andrebbero ai candidati della lista del FdI. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero:

Massimo Evangelisti con 473 preferenze

Bruno Tenerani con 374 preferenze

Gli altri eletti della coalizione saranno il candidato sindaco Marco Guidi e Lorenzo Pascucci della lista Guidi sindaco.











