Eletti FdI Ragusa, voti preferenze elezioni comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI ELETTI FDI A RAGUSA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Nel particolarissimo laboratorio politico che è Ragusa, i risultati delle Elezioni Comunali 2023 hanno visto al primo turno trionfare il sindaco uscente Peppe Cassì, ex area Centrodestra, con invece l’attuale coalizione del Governo Meloni che si siederà all’opposizione. In particolare tra gli eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Ragusa sarà uno solo il consigliere in quota FdI, mentre fuori dagli eletti restano Forza Italia e Lega (che non partecipava alle Amministrative).

ELETTI FDI TERNI, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Sconfitto nei risultati alle Elezioni Comunali il candidato del Centrodestra ufficiale il candidato sindaco Giovanni Cultrera con il 9,71% delle preferenze contro il 62,92% del sindaco rieletto Cassì e il 19,47% del candidato di Centrosinistra-Pd Riccardo Schininà. I dati definitivi delle Elezioni Comunali vedono trionfare la coalizione civica con il sindaco rieletto Peppe Cassì che conquista i 17 seggi della maggioranza (4 Partecipiamo, 8 Cassì sindaco, 2 Ragusa Prossima, 2 Terra Madre, 1 De Luca per Ragusa), mentre 7 vanno alle opposizioni (1 FdI, 2 Pd, 2 GenerAzione Demos, 1 Territorio, 1 M5s). Di seguito il nome ufficioso dell’ unico consigliere eletto per Fdi a Ragusa (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023: Rocco Bitetti (209 voti). (agg. di Niccolò Magnani)

ELETTI FDI MASSA SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI RAGUSA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Ragusa 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FdI a sostegno del candidato sindaco Giovanni Cultrera. A differenza di cinque anni fa, il partito di Giorgia Meloni è tornato insieme agli altri partiti di centrodestra – ad eccezione della Lega, che non ha presentato il simbolo – per questa tornata elettorale. A sostegno di Cultrera, infatti, anche gli azzurri di Forza Italia e la lista civica Insieme.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Addario Maria, Anzaldo Carmelo, Bitetti Rocco, Calvanese Umberto, Chessari Carla, Cona Mariella, Diquattro Simone, Firrincieli Enza, Floridia Maria Rita detta Rita, Frasca Aury detta Rita, Gurrieri Laura, Licitra Ugo, Nicastro Ignazio, Pacini Alessandro, Pannuzzo Veronica, Perracchio Maria detta Maria Pia, Rizza Giuseppe, Salafia Gaetano detto Massimo, Savarese Michele, Sciara Carmelo, Scribano Adriana, Sittinieri Alessandro, Sortino Vincenzo, Spadola Filippo.

ELETTI FDI PISA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI RAGUSA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Ragusa nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FdI spera sicuramente di migliorare il risultato di cinque anni fa. Il partito guidato da Giorgia Meloni fece parte della coalizione a sostegno di Giuseppe Cassì, secondo al primo turno con il 20,83 per cento ma vittorioso al ballottaggio contro il candidato grillino Antonio Tringali. Nonostante il successo del candidato, FdI non è riuscito a portare nessun candidato in Consiglio comunale: il partito del primo ministro raccolse appena il 2,89 per cento, insufficiente per portare all’elezione di un rappresentante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA