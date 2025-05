PREFERENZE FDI RAVENNA, I POSSIBILI ELETTI CON NICOLA GRANDI

I risultati delle Elezioni Comunali Ravenna 2025 indicano Fratelli d’Italia come secondo partito della città, ma il distacco dal Pd impone una riflessione, mentre si riflette sugli eletti Fdi Ravenna e sulla composizione del prossimo Consiglio comunale. Infatti, i dem hanno più che raddoppiato il partito che a livello nazionale è guidato dalla premier Giorgia Meloni. I risultati ottenuti da FdI nella corsa di Nicola Grandi non sorprendono il partito stesso, non a caso Alberto Ferrer dichiara apertamente che si aspettava più o meno il risultato ottenuto, anche alla luce dei voti rosicchiati dalle civiche, motivo per il quale ritiene che effettivamente la percentuale di FdI è più alta, pari al 25 per cento.

Ferrer rimarca anche il fatto che Fratelli d’Italia è la prima forza del centrodestra, oltre che la seconda a livello locale, quindi il numero di eletti Fdi Ravenna sarà “importante“. D’altra parte, riconosce che le divisioni nel centrodestra abbiano avuto un peso, infatti ha parlato di “logiche personalistiche” che hanno penalizzato la coalizione. Numeri alla mano, Fratelli d’Italia ha ottenuto il 16,80% con 162 sezioni scrutinate su 164, alla luce di 9.823 voti di lista.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E I CONSIGLIERI ELETTI FDI ALLE ELEZIONI DEL 2021

Il Consiglio comunale di Ravenna sta per prendere forma e sarà a trazione centrosinistra alla luce della vittoria di Alessandro Barattoni, con Fratelli d’Italia che avrà la sua compagine ancora all’opposizione. Resta da capire con quale numero di seggi e, quindi, quali sono gli eletti Fdi Ravenna. Un’idea è possibile farsela prendendo in esame le preferenze raccolte dai candidati consiglieri.

Con 151 sezioni scrutinate su 164, spiccano i 212 voti di Patrizia Zaffagnini, mentre Mauro Falco Caponegro è a quota 201 preferenze. Al momento sono loro a superare la soglia dei duecento voti a Ravenna per quanto riguarda il loro partito, a seguire c’è Pietro Maria Moretti a quota 189, due preferenze in più attualmente rispetto al collega di partito Renato Esposito. Resta da capire se ci sarà la possibilità di avere più dei 3 consiglieri eletti Fdi Ravenna del 2021, quando riuscirono ad entrare nel Consiglio comunale con Alberto Ferrero, Renato Esposito e Angelo Nicola Di Pasquale.

Comunque, l’elenco completo dei nomi scelti da Fratelli d’Italia per sostenere Nicola Grandi, c’è il manifesto elettorale ufficiale con tutti i dettagli relativi ai consiglieri per ogni partito, pubblicato sul sito del Comune di Ravenna.