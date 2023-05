Eletti FdI Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI FDI E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

Tra poco meno di due settimane sapremo chi sarà il prossimo sindaco di Siena e come sarà composto il nuovo Consiglio comunale. Il primo turno delle elezioni comunali 2023 non ha regalato il nuovo primo cittadino: nessun candidato ha raggiunto il 50 per cento più uno dei voti necessari. Al ballottaggio si sfideranno la candidata di centrodestra Nicoletta Fabio (30,51 per cento) e la candidata di centrosinistra Anna Ferretti (28,75 per cento). Nicoletta Fabio può contare sul sostegno di FdI di Giorgia Meloni, prima forza della coalizione di centrodestra con il 14,80 per cento dei consensi.

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda FdI, in caso di vittoria di Nicoletta Fabio saranno 11 i seggi in Consiglio comunale: i più votati risultano Michele Capitani, Riccardo Pagni, Barbara Magi, Maria Antonietta Campolo, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Bernardo Maggiorelli, Monica Crociani, Marco Ballini, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi. In caso di vittoria di Anna Ferretti, saranno 3 gli eletti: Michele Capitani, Riccardo Pagni e Barbara Magi. (Aggiornamento di MB)

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siena 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FdI di Giorgia Meloni a sostegno della candidata sindaca Nicoletta Fabio, sostenuta dal centrodestra unito e da altre liste civiche. In totale sono 32 i candidati del partito del premier, con capolisti Riccardo Pagni, Michele Capitani e Barbara Magi.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Riccardo Pagni (68 anni), Michele Capitani (40 anni), Barbara Magi (59 anni), Bernardo Maggiorelli (26 anni), Emanuela Anichini (66 anni), Marco Ballini (61 anni), Stefania Bigliazzi (60 anni), Francesca Borghi (46 anni), Sarah Campani (30 anni), Maria Antonietta Campolo (63 anni), Roberto Cervone (57 anni), Lucio Colombini (38 anni), Guido Coppola (39 anni), Monica Crociani (65 anni), Pierluigi De Angelis (48 anni), Enzo De Risi (67 anni), Nicola Giuliani (77 anni), Maria Ilaria Leone (38 anni), Stefano Longo (24 anni), Maria Vittoria Manganelli (27 anni), Carlo Margiotta (46 anni), Massimiliano Mari (49 anni), Simone Marradi (46 anni), Alessandro Neri (58 anni), Ervin Omeri (44 anni), Daniela Orazioli (68 anni), Alessandro Palazzesi (61 anni), Alessia Pannone (43 anni), Alberto Provvedi (56 anni), Simona Santoro (50 anni), Marco Sarrecchia (61 anni), Roberto Zalaffi (72 anni).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI SIENA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siena nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, Fratelli d’Italia si appresta a cambiare radicalmente i numeri rispetto a cinque anni fa. Il partito del premier Meloni sostenne la candidatura di Luigi De Mossi, arrivato secondo al primo turno con il 24,24 per cento ma vincitore al ballottaggio contro il candidato di sinistra Bruno Valentini. Tornando al primo turno, FdI raccolse il terzo posto all’interno della coalizione di centrodestra con il 3,57 per cento, per un totale di 883 voti. Grazie alla vittoria del candidato sindaco, il partito della Meloni ottenne tre seggi in Consiglio comunale: eletti Maurizio Forzoni, Barbara Magi e Stefani Selvaggi.

