Eletti FdI Siracusa, voti preferenze elezioni comunali/ Ipotesi nomi consiglieri e seggi lista

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FDI A SIRACUSA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Le elezioni comunali Siracusa 2023 non sono state decise al primo turno. Nessuno dei candidati sindaci ha raggiunto la soglia del 40 per cento e l’appuntamento è tra meno di due settimane per il ballottaggio che vedrà di fronte il candidato di centrodestra Ferdinando Messina (32,22 per cento al primo turno) e il civico Francesco Italia (23,89 per cento al primo turno). In attesa di conoscere la composizione ufficiale è tempo di andare a scoprire il possibile numero di consiglieri dei vari partiti. FdI sarà sicuramente tra i movimenti più rappresentati.

In attesa di conoscere il vincitore del ballottaggio, è possibile andare a scoprire chi potrebbe occupare i 32 seggi del Consiglio comunale di Siracusa. FdI potrebbe assicurarsi ben cinque scranni di Palazzo Vermexio, restando in casa centrodestra Forza Italia e Mpa porterebbero in consiglio 4 candidati, mentre la lista Insieme si fermerebbe a 2-3 eletti. Questo l’elenco dei candidati più votati della lista FdI: Damiano De Simone, Giovanna Porto, Paolo Cavallaro, Simone Ricupero e Paolo Romano. Attenzione però: non da escludersi che, alla fine delle verifiche, possa anche scattare un sesto posto.

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siracusa 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo da FdI a sostegno del candidato sindaco Ferdinando Messina. Il partito guidato dal premier Giorgia Meloni punta a guidare la coalizione di centrodestra alla vittoria, ecco le altre liste presenti alle urne: Forza Italia, Democrazia Cristiana, Siracusa Protagonista con Vinciullo, Popolari e Autonomisti, Laboratorio Civico, Insieme.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Francesco (detto Ciccio) Midolo, Emiliana Carpinteri, Paolo Cavallaro, Samanta Ponzio, Paolo Romano, Christine D’Angelo, Alfio Cimino, Marzia Gibilisco, Carmelo (detto Milo) Valenti, Giovanna Strano, Damiano De Simone, Laura Aredia, Francesco Fransoni (detto Franzoni), Rita Di Pietro, Giovanni Carpanzano, Roberta Salemi, Marco Reale, Floriana Amalfi, Umberto Vanella, Giovanna Porto (detta Barbagallo), Simone Ricupero, Paola Consiglio, Sebastiano Di Natale, Lucia Distefano, Claudio Tiberi, Jessica Previti, Francesco Monaca, Giuseppina Coletta, Salvatore Zito, Clotilde Guerrieri, Salah Tounsadi, Salvatore Aliotta.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI SIRACUSA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siracusa nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FdI spera di migliorare sensibilmente il dato di cinque anni fa. Rispetto alla precedente tornata elettorale molte cose sono cambiate e ora quello di Giorgia Meloni è il primo partito in Italia. In Sicilia la presenza di Forza Italia è determinante, ma tutti sperano nel sorpasso. Nel 2018 FdI si fermò al 2,96 per cento a sostegno di Ezechia Paolo Reale, poi sconfitto al ballottaggio dal candidato civico Francesco Italia. FdI non portò nessun consigliere in Consiglio comunale, ma questa volta si prefigura un esito totalmente diverso.

