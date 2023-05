Eletti FdI Sondrio, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI FDI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SONDRIO 2023

Nel trionfo di Marco Scaramellini, riconfermato sindaco dopo i risultati delle Elezioni Comunali Sondrio 2023, spicca l’ottimo risultato della lista FdI che arriva ad ottenere 3 seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale. Battuta in preferenze solo dalla lista civica Sondrio Viva! a sostegno del candidato del Centrodestra, Fratelli d’Italia ottiene buoni risultati riuscendo a finire davanti a Forza Italia e soprattutto Lega, sebbene di soli 21 voti.

Eletti FdI Latina voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Nel 57,86% finale di Scaramellini sindaco, spicca così il 10,08% ottenuto da FdI (926 preferenze), battuta solo dal 21,64% della civica a sostegno di Scaramellini: dei 20 seggi eletti in quota maggioranza per la seconda giunta consecutiva del Centrodestra, 8 i consiglieri per Sondrio Viva!, 3 per FdI, Lega e Popolari Retici, 2 per Sondrio Liberale e 1 per Forza Italia. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 3 consiglieri eletti per lista FdI per Scaramellini sindaco:

Eletti FdI Brescia, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Simone Del Marco (173 preferenze)

Francesco Romualdi (79)

Corrado Pini (63)

LISTA FDI SONDRIO, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Primo tra i candidati consiglieri non eletti in quota FdI nei risultati Elezioni Comunali a Sondrio è Davide Bettini con 43 preferenze, seguito a Daniela Colombera con 33 e William Limuti con 30. Fratelli d’Italia non diviene primo partito in Consiglio ma ottiene comunque un’ottimo exploit anche rispetto ai risultati delle Amministrative nel 2018, quando prese solo 114 voti con l’1,17% e soprattutto non ebbe alcun consigliere eletto.

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri con lista FdI per Scaramellini sindaco (qui invece tutti i voti con le preferenze ottenute, ndr): Lidia Amato, Roberto Bargone, Barbara Bellini, Davide Bettini, Gianfranco Bordoni, Marco Bruseghini, Isidoro Castiglione, Daniela Colombera, Claudio Conti, Greta Daziani, Simone Del Marco, Dylan Della Valle, Roberto Franceschini, Cristina Gerosa, Cristina Gulluà, Dajlan Kola, Francesco Leggieri, William Limuti, Fausto Martinelli, Roberto Mario Minella, Giovanna Nardella, Maria Ivette Perez, Federica Piasini, Corrado Pini, Albana Qerreti, Monica Recina, Francesco Romualdi, Aaron Rovedatti, Giacinto Scorza, Alfredo Vanotti, Mauro Verga, Alberto Volonté.

SONDAGGI POLITICI/ FdI 28%, Pd riparte, calo M5s 16%: Lega verso 10%, crollo Calenda

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”











© RIPRODUZIONE RISERVATA