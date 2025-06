I CONSIGLIERI FDI ELETTI: LAZZARO ALL’OPPOSIZIONE CON TACENTE

L’apparentamento è funzionato ma solo in parte, con i risultati finali al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2025 a Taranto che premiano il campo largo di Bitetti sindaco e vedono all’opposizione sia lo sfidante candidato sconfitto oggi alle urne che anche Luca Lazzaro, candidato di FdI rimasto fuori dal ballottaggio dopo i risultati di due settimane fa. I consiglieri eletti in FdI saranno comunque il gruppo più numeroso nelle file dell’opposizione per il prossimo Consiglio Comunale di Taranto, tenuto conto delle preferenze raccolte al primo turno.

Sono in tutto 3 i seggi in quota FdI dopo l’apparentamento avvenuto prima del ballottaggio: i nomi dei consiglieri eletti nel partito di Giorgia Meloni sono Luca Lazzaro (in quanto candidato sindaco sconfitto), Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano. Non basta il 45,58% raccolto da Tacente al secondo turno, con FdI che in termini di voti di lista aveva conquistato più preferenze di Lega-Prima Taranto e Forza Italia, rispettivamente 8,6%, 6,4% e 5,4%. (A cura di Niccolò Magnani)

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO A TARANTO: COME ANDÒ LA LISTA FDI

Risultati Elezioni Comunali 2025 , in attesa di conoscere gli eletti FdI a Taranto dopo il ballottaggio a conclusione del secondo turno di votazioni tra i due principali candidati sindaco e l’effettiva composizione del nuovo Consiglio, vediamo quali sono state le preferenze dopo lo spoglio del 25 maggio. I nomi, scelti per percentuale di maggioranza nel capoluogo pugliese, sono Piero Bitetti per il centrosinistra che al primo turno aveva ottenuto il 37,39% e Francesco Tacente, sostenuto dalle liste civiche e dalla Lega con il 26,14%.

In totale però erano stati presentati 6 candidati dalle diverse coalizioni, tra queste anche quella di centrodestra, composta prevalentemente da Fratelli d’Italia con Forza Italia e Noi Moderati, che con Luca Lazzaro è riuscita comunque a raggiungere un buon risultato con il 19,40% e poco più di 17mila voti piazzandosi al terzo posto nelle preferenze espresse dagli elettori.

ELEZIONI COMUNALI 2025 A TARANTO: I POSSIBILI ELETTI IN CONSIGLIO CON LUCA LAZZARO

A seconda dei risultati al ballottaggio alle Elezioni Comunali 2025 a Taranto, si aprono diverse possibilità di ingresso in consiglio anche agli eletti FdI in lista nella coalizione di centrodestra a supporto di Luca Lazzaro. Gli scenari cambierebbero in caso di vittoria di Piero Bitetti con il centrosinistra, o di Francesco Tacente con liste civiche più Lega.

Se dovesse essere eletto il candidato del Pd infatti, a Fratelli d’Italia spetterebbe una rappresentanza nell’opposizione, con tre seggi e tre consiglieri. Mentre se vincesse Francesco Tacente, FdI potrebbe entrare in consiglio insieme alla maggioranza, grazie all’apparentamento con rappresentante di partito lo stesso candidato sindaco, escluso al primo turno, e 4 consiglieri. Alla coalizione di centrodestra andrebbero poi altri due seggi, uno per Forza Italia e l’altro per Noi Moderati.