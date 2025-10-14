Chi sono gli eletti FdI in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con il sindaco Tomasi

FDI PERDE CON TOMASI MA “STRAVINCE” NEL CENTRODESTRA: I NOMI DEI 12 CONSIGLIERI (+1) IN TOSCANA

Una sconfitta col “sorriso” per Alessandro Tomasi e l’intero partito di Fratelli d’Italia: passare infatti da 4 a 12 consiglieri eletti di FdI in Toscana rappresenta un enorme passo avanti, considerando comunque il cambiamento storico degli equilibri interni al Centrodestra ormai consolidato da 3 anni a questa parte.

Il partito di Giorgia Meloni fa però ancora meglio della Lega di Salvini che nel 2020 ottenne 8 seggi grazie all’exploit di Susanna Ceccardi nella sfida contro Giani: sebbene il sindaco di Pistoia Tomasi (che tra l’altro ha annunciato di volersi dedicare al Consiglio Regionale, dimettendosi nei prossimi giorni dal Comune) abbia preso circa 150mila preferenze in meno della Ceccardi, con il 40,9% finale nei risultati delle Elezioni Regionali Toscana 2025 consente al suo partito FdI di aggiudicarsi ben 12 seggi sui 16 totali in dote all’opposizione di Centrodestra.

Grazie al 26,78% di consenso finale, il partito della Premier Meloni vede l’elezione del candidato Presidente sconfitto Tomasi, il quale guiderà il gruppo più folto dell’opposizione per i prossimi 5 anni di Consiglio Regionale in Toscana: i consiglieri eletti nei 12 seggi, in attesa di eventuali rinunce o ricorsi, sono Jacopo Cellai nella circoscrizione Firenze 1, Matteo Zoppini (Firenze 2), Claudio Gemelli (Firenze 4), Gabriele Veneri (Arezzo), Marcella Amadio (Livorno), Luca Minucci (Grosseto), Vittorio Fantozzi (Lucca), Diego Petrucci (Pisa), Marco Guidi (Massa Carrara), Enrico Tucci (Siena) e Chiara La Porta (Prato). (a cura di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI TOSCANA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI FDI

In cerca di un nuovo territorio – peraltro storicamente “rosso” – in cui affermare la loro posizione elettorale, i Fratelli d’Italia giocano una partita importante con le Elezioni Regionali Toscana 2025 che si sono appena concluse e che presto ci permetteranno di sapere i nomi degli eletti FdI che entreranno effettivamente a far parte del Consiglio regionale, potenzialmente in una maggioranza a favore di Alessandro Tomasi.

Partendo proprio da qui, infatti, è utile ricordare che sul territorio toscano i meloniani hanno sostenuto – assieme al resto del centrodestra e alla civica “È ora!” – il nome di Tomasi, avversario diretto dell’attuale presidente uscente Eugenio Giani sostenuto dal centrosinistra, ma anche dei civici e indipendenti Antonella Bundu e Carlo Giraldi; mentre i nomi dei potenziali eletti FdI inseriti nelle liste elettorali erano quelli di:

– Arezzo: Gabriele Veneri, Giovanna Carlettini, Francesco Lucacci, Laura Chieli, Lorenzo Allegrucci, Stefania Franceschini, Alessandro Cerboni e Manuela Ferri

– Firenze 1: Jacopo Cellai, Stefania Vivoli, Alessandro Emanuele Draghi, Sheila Papucci, Giovanni Gandolfo, Elena Rossi, Matteo Chelli e Isabella Geraci

– Firenze 2: Matteo Zoppini, Elisa Tozzi, Lapo Cipriani, Laura Manfulli, Davide Profeti ed Elisabetta Marinari

– Firenze 3: Federico Pavese, Mara Cutrini, Fabio Calugi e Serena Urso

– Firenze 4: Claudio Gemelli, Monica Castro Pivetta, Roberto Sabaudia Valerio e Stefania Papa

– Grosseto: Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa e Simonetta Baccetti

– Livorno: Giacomo Lensi, Marcella Amadio, Marco Landi, Rossana Bacci, Alessandro Perini, Ombretta Bartoli, Enzo Calderone e Annalisa Schender

– Lucca: Vittorio Fantozzi, Elisabetta Ughetta Triggiani, Michele Giannini, Francesca Bresciani, Iacopo Aquilini, Michela Dell’Innocenti, Roberto Tamagnini e Mara Nicodemo

– Massa-Carrara: Marco Guidi, Serena Ribolini, Juri Gorlandi e Veronica Ravagli

– Pisa: Diego Petrucci, Serena Bulleri, Maurizio Nerini, Elena Del Rosso, Simone Fabbrini, Silvia Rocchi, Nicolò Biagio Stella e Federica Martini in Masoni

– Pistoia: Alessandro Capecchi, Greta Avvanzo, Lorenzo Vignali, Francesca Capecchi, Paolo Venturini e Federica Rastelli

– Prato: Chiara La Porta, Gianluca Banchelli, Dania Melani, Giulio Benelli, Emanuela Paci e Giovanni Sardi

– Siena: Enrico Tucci, Maria Carolina Roselli, Fabio Papini, Barbara Stori, Andrea Marchetti e Linda Coppi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FDI E PREFERENZE ALLE REGIONALI TOSCANA 2020

Recuperati i nomi di tutti i potenziali eletti FdI che nelle prossime ore potrebbero entrare a far parte del Consiglio regionale e il nome del candidato che sostengono come presidente, possiamo – visto che abbiamo ancora un po’ di tempo prima di sapere i risultati delle urne – tornare indietro fino alle Elezioni del 2020 per ricordare come andò a finire quel turno di votazioni: il presidente eletto fu, appunto, Eugenio Giani con il 48,62% dei voti, superiori di più di 8 punti percentuali rispetto al 40,46% ottenuto dalla candidata del centrodestra Susanna Ceccardi.

Dal punto di vista dei singoli partiti, fu – ovviamente – il PD a ottenere la maggioranza delle preferenze con un buon 34,69%, seguito subito dopo dalla Lega (21,78%) e al terzo posto a livello regionale proprio dai Fratelli d’Italia che riuscirono a incassare il 13,5% dei voti complessivi grazie ai quali ottennero in totale 4 seggi; mentre gli eletti FdI in quell’occasione furono: Francesco Torselli, Gabriele Veneri, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi.