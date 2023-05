Eletti FdI Treviso preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri

CONSIGLIERI FDI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TREVISO 2023

Nessuna sorpresa alle elezioni comunali Treviso 2023: il candidato di centrodestra Mario Conte si è imposto con il 64,70 per cento al primo turno, surclassando i contendenti a partire dal candidato di centrosinistra Giorgio De Nardi, fermo al 28,27 per cento. Buon risultato per le liste della nuova maggioranza, a partire dalla civica a sostegno di Conte, addirittura al 30,23 per cento. Poi spazio a Lega e FdI, rispettivamente al 17,29 per cento e all’11,29 per cento. Infine Forza Italia-Coraggio Italia al 5,39 per cento.

SONDAGGI POLITICI/ Centrodestra 46,5%, Lega verso 10%, Pd al 20%: calo Conte e Azione

La maggioranza guidata da Mario Conte si è assicurata la stragrande maggioranza del Consiglio comunale. Dopo non aver racimolato neanche un seggio cinque anni fa, FdI si è riscattato a questa tornata elettorale assicurandosi quattro seggi: i candidati più votati sono Jennipher Gola, Guido Bertolazzi, Gloria Sernagiotto, figlia dell’ex assessore regionale, e Alberto Ciamini. Per le preferenze bisogna attendere il conteggio ufficiale di tutte e 77 le sezioni trevigiane.

Eletti FdI Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

LISTA FDI TREVISO, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri della lista FdI: Andrea Agressi, Girolamo Albano, Gino Balbinot, Guido Bertolazzi, Carlo Alberto Correale, Alberto Ciamini, Luigi Dalla Rosa, Muriella Frisiero, Arianna Gaballo, Silvano Giuliato, Jennipher Gola, Claudia Grassi, Martina Lacchin, Stefano Lecca, Helga Lopresti, Julka Loub, Lorella Malgaretto, Giulio Marchesoni, Francesco Massimo, Stefano Mazzoli, Luciano Meneghetti, Alessandro Mezzavilla, Umberta Mondin, Sergio Novello, Daniele Panico, Giovanni Possagno, Gloria Sernagiotto, Luigi Susin, Rosanna Vettoretti, Alessandro Vettori, Barbara Vidotti, Emmanuele Viviano.

Eletti FdI Brindisi, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”











© RIPRODUZIONE RISERVATA