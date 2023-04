ELETTI FDI UDINE, VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI/ Seggi lista e nomi consiglieri

CONSIGLIERI ELETTI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023 CON FONTANINI CANDIDATO SINDACO

Il Centrodestra esce sconfitto dai risultati del ballottaggio Elezioni Comunali Udine 2023, con il sindaco uscente Pietro Fontanini che non riesce a ripetere l’exploit di cinque anni prima: di conseguenza, calano i seggi dei consiglieri eletti in quota FdI nel prossimo nuovo Consiglio Comunale cittadino. Vengono ribaltati i risultati del primo turno dove invece il Centrodestra era riuscita a sfiorare la vittoria immediata: con Alberto Felice De Toni eletto sindaco la coalizione a sostegno di Fontanini viene notevolmente ridimensionata per i seggi eletti in Consiglio.

Sono infatti 4 i consiglieri in quota FdI, 3 per Identità Civica e Lega, 2 per Lista Fontanini e 1 in quota Forza Italia: se Fontanini avesse vinto il ballottaggio il Consiglio avrebbe invece visto una maggioranza con ben 7 consiglieri eletti in Fratelli d’Italia. Saranno invece 4 per l’appunto i consiglieri eletti a Udine in quota FdI, ecco qui di seguito i nomi:

Luca Onorio Vidoni

Giovanni Govetto

Gianni Croatto

Antonio Pittioni

VOTI LISTA FRATELLI D’ITALIA ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023: DATI PREFERENZE

I risultati del ballottaggio per le Elezioni Comunali Udine 2023 hanno visto De Toni eletto sindaco con il 52,85% delle preferenze contro il 47,15% del sindaco uscente del Centrodestra, Pietro Fontanini: al primo turno FdI fu il primo partito più votato della coalizione (e il secondo a livello comunale dietro il Pd) con il 14,24% (frutto di 4749 preferenze raccolte), davanti alla Lega con il 9,92% delle preferenze e 9,3% di Identità Civica con Fedriga.

A livello di preferenze, il candidato più votato – oggi primo tra gli eletti in FdI nel nuovo Consiglio Comunale Udine – è Luca Onorio Vidoni con 204 voti totali, davanti ai 161 di Govetto, 122 di Croatto e 117 per Antonio Pittioni. Primo tra i non eletti FdI a Udine rimarrebbe dunque Ester Soramel, Thomas Vesnaver, Paolo Vencato e Paolo Pertusati.











