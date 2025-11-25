Chi sono gli eletti di FdI in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Alberto Stefani

FDI PERDE IL DERBY CON LA LEGA IN VENETO: ECCO CHI ENTRA IN CONSIGLIO, GLI ELETTI DOPO I RISULTATI

Scopriamo chi sono gli eletti FdI, Fratelli d’Italia, in Veneto, dopo le elezioni regionali 2025 che si sono concluse nel pomeriggio di ieri e che hanno visto la “sconfitta” interna nel “derby” con la Lega per il partito più votato nel Centrodestra. Andremo quindi a vedere voti, preferenze e chi entra in consiglio, cominciando dal ricordare il numero totale di voti ottenuti dal partito di Giorgia Meloni nella regione roccaforte del centrodestra. Sono stati 312.839 i votanti di FdI in Veneto, pari al 18,69 per cento. Una percentuale di voti che ha permesso al partito di ottenere 9 seggi in consiglio regionale, il secondo dato più importante dopo quello della Lega.

Chi sono quindi gli eletti di FdI in Veneto? Ecco l’elenco completo, a cominciare da – in ordine alfabetico – Besio Laura, eletta a Venezia, spazio poi a Bono d’Aria di Belluno, e quindi Borgia Claudio di Treviso. Si prosegue con Giacinti Filippo, eletto a Padova e con Leso Anna, di Verona. Spazio quindi a Mantovani Valeria di Rovigo, poi Pavanetto Lucas di Venezia, quindi Rucco Francesco, altro eletto a Vicenza e Ruzza Diego, eletto invece a Verona. UN ottimo risultato quello ottenuto dal partito di Giorgia Meloni in Veneto, tenendo conto che – al di là della Lega – è stato il miglior partito di centrodestra.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI VENETO 2025: VERSO I SEGGI ELETTI FDI

Proprio per cercare di raccogliere quanti più “fedelissimi” possibili, il centrodestra ha scelto di candidare Alberto Stefani, attuale vicesegretario regionale vicinissimo al presidente uscente, contrapposto al candidato del centrosinistra Giovanni Manildo e a tre differenti indipendenti; mentre tra i nomi che ambiscono a diventare eletti FdI in Veneto troviamo:

– Belluno: Dario Bond, Silvia Calligaro, Massimo Bortoluzzi, Milena De Zanet e Alessandro Farina

– Padova: Enoch Soranzo, Antonella Argenti, Massimo Pulin, Elisabetta Baldi, Filippo Giacinti, Paola Geremia, Elena Cappellin, Luciano Sandonà e Matteo Turetta

– Rovigo: Fabio Benetti, Elena Gagliardo, Mattia Moretto e Luca Prando

– Treviso: Claudio Borgia, Chiara Bortolato, Marco Della Pietra, Francesca Rigo, Mattia Perencin, Silvia Rizzotto, Arnaldo Stefano Pitton, Alexa Spina, Alvina Verecondi Scortecci

– Venezia: Matteo Baldan, Francesca Zaccariotto, Laura Besio, Michele Lippani, Cristina Boscolo Zenelo, Lucas Pavanetto, Chiara Cazzagon, Matteo Penzo e Matteo Romanello

– Verona: Marco Andreoli, Stefano Casali, Anna Leso, Claudia Barbera, Laura Branco, David Di Michele, Serena Cubico, Tomas Piccinini e Diego Ruzza

– Vicenza: Sergio Berlato, Francesco Rucco, Elena Pavan, Formaggio, Francesco Gonzo, Maria Teresa Sferotto, Andrea Nardin, Cristina Zanini e Cinzia Maraschin

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FDI E PREFERENZE ALLE REGIONALI VENETO 2020

Mentre si accorciano i tempi per sapere tutti i nomi dei futuri consiglieri regionali in Veneto, possiamo riavvolgere – come sempre facciamo – il nastro fino alle Elezioni del 2020, segnate dall’indiscusso successo di Luca Zaia: il leghista, infatti, ottenne il 76,79% dei voti, superando in modo netto il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni (al 15,72%).

All’interno della coalizione di Zaia – capitanata dalla sua civica, seguita dalla Lega – i Fratelli d’Italia arrivarono terzi (quarti a livello regionale, dopo anche il PD) con un totale del 9,55% dei voti grazie ai quali riuscirono a occupare cinque seggi e gli eletti FdI in quell’occasione furono: Enoch Soranzo, Tommaso Razzolini, Raffaele Speranzon, Daniele Polato ed Elena Donazzan.