Eletti Fdi Verbania, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Cristina Mirella

RISULTATI PREFERENZE FDI VERBANIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

A prescindere da come andrà il ballottaggio a Verbania, dopo il secondo turno delle Elezioni Comunali 2024 per Fratelli d’Italia, e più in generale il centrodestra, si aprirà una fase di riflessione soprattutto per quanto accaduto in Piemonte. La candidata della coalizione Cristina Mirella, infatti, è esclusa dal ballottaggio in virtù dei deludenti risultati elettorali: 18,60% per 2.750 voti. Comunque, Fdi è stato il partito della coalizione di centrodestra che ha fatto meglio, ottenendo il 9,43% per 1.332 preferenze.

A rendere ancor più “assurda” la situazione è che se dovesse vincere il candidato di centrosinistra Riccardo Brezza al secondo turno, Fratelli d’Italia avrebbe due seggi eletti, mentre se vincesse Giandomenico Albertella, che era stato il candidato di centrodestra alle precedenti elezioni e che stavolta ha corso con le civiche, confermerebbe un seggio. Nella migliore delle ipotesi Fdi avrebbe come consiglieri eletti Matteo Marcovicchio e Sara Bignardi, nella peggiore solo il primo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI ALLE ELEZIONI VERBANIA 2019

Non si può parlare di un passo indietro per Fratelli d’Italia rispetto a quanto accaduto alle Elezioni Comunali di cinque anni fa a Verbania, forse potrebbe esserci un piccolo passo avanti in termini di eletti Fdi in Consiglio comunale. Dal punto di vista dei voti, la crescita è meno imponente rispetto a quanto visto altrove, visto che cinque anni fa le preferenze per il partito guidato a livello nazionale dalla premier Giorgia Meloni furono 869 per il 5,22%.

Nel 2019 tra gli eletti a ottenere il posto da consigliere comunale a Verbania per FdI fu Damiano Colombo. Verbania, comunque, è stato un caso particolare per il centrodestra anche cinque anni fa, visto che al primo turno il candidato Giandomenico Albertella chiuse il primo turno in vantaggio, ma poi perse contro la sindaca uscente Silvia Marchionini nel secondo turno, incassando una delusione che è stata replicata in occasione delle nuove amministrative a Verbania.

