ELETTI FDI VICENZA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FDI A VICENZA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Nell’unico capoluogo sconfitto nei risultati Elezioni Comunali 2023, FdI non va oltre i 2 consiglieri eletti per il prossimo Consiglio Comunale: il ballottaggio alle Amministrative di Vicenza ha visto trionfare al fotofinish, per soli 500 voti di differenza, il candidato ora sindaco eletto Pd Giacomo Possamai.

ELETTI FDI SIENA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Finisce ko la coalizione a sostegno di Francesco Rucco, sconfitto con il 49,46% delle preferenze contro il 50,54% ottenuto dalla coalizione di Centrosinistra: il Centrodestra ottiene esattamente 500 voti in meno alle urne consegnando così Vicenza ad altri 4 anni di guida Pd-Terzo Polo. Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Vicenza, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrosinistra (7 Pd, 6 Possamai Sindaco, 3 Da Adesso in Poi Vinova, 2 Alleanza Verdi-Sinistra, 1 Terzo Polo, 1 Lista Tosetto), 11 il Centrodestra di Rucco (7 Rucco Sindaco, 2 Fratelli d’Italia, 1 Lega, 1 FI); eletto consigliere il candidato sconfitto Francesco Rucco. I 2 consiglieri eletti a Vicenza in quota FdI vedono dunque i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forti delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

ELETTI FDI ANCONA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Nicolò Naclerio

Giorgio Conte (agg. di Niccolò Magnani)

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista FdI? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Vicenza 2023, possiamo già lanciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle Amministrative: Fratelli d’Italia si ritrova seconda lista in casa centrodestra alle spalle della lista civica Rucco Sindaco a sostegno del candidato primo cittadino Francesco Rucco.

Atteso dal confronto con Giacomo Possamai, Francesco Rucco al primo turno ha raccolto il 44,06 per cento. Come anticipato, la lista più votata è stata quella Rucco Sindaco con il 24,03 per cento. Subito dietro c’è Fratelli d’Italia con il 10,02 per cento. A completare la coalizione la Lega con il 6,43 per cento e Forza Italia con il 3,41 per cento. In totale, FdI ha raccolto 4.439 preferenze: il partito del premier Meloni potrà portare un ampio numero di consiglieri eletti (5) qualora Rucco riuscisse a vincere il ballottaggio. Dovesse vincere Possamai invece sarebbero solo 2 i nomi dei consiglieri FdI.

ELETTI FDI BRINDISI SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

VOTI FDI ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Vicenza sarebbero in tutto 20: 5 di questi andrebbero ai candidati della lista di FdI. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, ecco qui di seguito i potenziali nomi dei consiglieri eletti in quota Fratelli d’Italia:

Nicolò Naclerio con 426 preferenze

Giorgio Conte con 377 preferenze

Mattia Ierardi con 343 preferenze

Giulia Gennaro con 169 preferenze

Alessandro Benigno con 153 preferenze

In caso di vittoria del centrosinistra invece sicuri dei seggi in Consiglio comunale sarebbero solo 2: Nicolò Naclerio e Giorgio Conte.

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live ballottaggi: capoluoghi – Toscana – Comuni sopra 15mila abitanti. Primo turno Sicilia – Sardegna











© RIPRODUZIONE RISERVATA