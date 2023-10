Eletti FdI, voti preferenze Elezioni Regionali Trentino Alto Adige/ Seggi e nomi consiglieri Trento-Bolzano

Con lo spoglio concluso a Bolzano e verso il termine a Trento, i risultati delle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige iniziano a dare le prime sentenze sulla posizione di FdI tra eletti e conferme, tra Bolzano e Trento. Nel nuovo Consiglio Provinciale di Bolzano il partito del premier Giorgia Meloni avrà due rappresentanti eletti: FdI ha ottenuto il 6 per cento, un netto passo in avanti rispetto ai risultati del 2018.

Gli eletti del FdI per Bolzano saranno Marco Galateo con 2.993 preferenze e Anna Scarafoni con 1.641 preferenze. Situazione molto diversa in Trentino, dove lo scrutinio è in corso ma dove il partito meloniano si attesta al 12,31 per cento, a un passo dalla Lega (alleata con la lista Fugatti). In soldoni, FdI ha strappato cinque seggi. Trionfa il leghista Maurizio Fugatti, rieletto Presidente del Consiglio Provinciale del Trentino con oltre il 51% delle preferenze. Si attendono i risultati nelle prossime ore per capire quali saranno i seggi per i consiglieri eletti tra le file della Lega a Trento.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FDI ALLE ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE 2023

In attesa dei risultati definitivi tra seggi ed eletti dopo le Elezioni Regionali in Trentino Alto Adige – che, come noto, si “dividono” nelle Elezioni Provinciali di Trento e le medesime a Bolzano – FdI punta a diventare il primo partito della coalizione (e della Regione), ribadendo la fiducia nel Governatore del Carroccio Maurizio Fugatti.

Dopo il flop di cinque anni fa, il partito del premier Giorgia Meloni ha l’ambizione di trainare il centrodestra alla riconferma in Regione, spodestando la Lega nel ruolo di prima forza a livello locale. Carroccio che ha unito le forze con la lista Fugatti, quindi sarà una bella sfida interna, ma ciò che conta è la conferma della continuità di governo. Ecco dunque qui di seguito tutti i nomi dei candidati consiglieri di FdI alle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2023:

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE REGIONALI DI TRENTO E BOLZANO 2018

FdI punta a ottenere un risultato diametralmente diverso rispetto a quello ottenuto alle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige dell’ottobre 2018. Il partito guidato da Giorgia Meloni raccolse pochissimi consensi, per la precisione l’1,45 per cento per un totale di 3687 voti. Una percentuale troppo bassa per ottenere seggi in consiglio regionale: i 20 scranni ottenuti dal centrodestra guidato da Fugatti furono ripartiti tra gli altri partiti della coalizione. Un tempo lontanissimo, sia chiaro, considerando la crescita esponenziale di FdI a livello nazionale e non: oggi quello del premier Meloni è il primo partito della coalizione e più in generale d’Italia. Resta da capire se sarà in vetta anche a livello “trentino”.

