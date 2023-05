ELETTI FI ANCONA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FI AD ANCONA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

È un successo complessivo quello del Centrodestra nel ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 ad Ancona: al netto dei 2 consiglieri eletti FI nella pattuglia che avrà maggioranza nel prossimo Consiglio Comunale, il successo di Daniele Silvetti eletto sindaco dopo oltre 30 anni di giunte a sinistra ha un sapore speciale anche per il Centrodestra nazionale che aveva presenziato in campagna elettorale nel capoluogo delle Marche.

I risultati del ballottaggio vedono il Centrodestra trionfare dopo il vantaggio già acquisito nel primo turno: 51,73% le preferenze per Silvetti contro il 48,27% di Ida Simonella (Pd-Terzo Polo). Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Ancona, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrodestra (9 FdI, 6 Ancona Protagonista, 2 Forza Italia, 1 Lega, Rinasci Ancona 1), 10 il Centrosinistra di Simonella (6 Pd, 2 Ancona Futura, 1 Diamoci del noi, Terzo Polo); eletti consiglieri i candidati sconfitti Simonella e Francesco Rubini. I 2 consiglieri eletti ad Ancona in quota FI vedono dunque i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forti delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Vincenzo Rossi

Andrea Ciccarelli

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista FI? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Ancona 2023, è possibile mettere a punto lo scenario con l’elenco di consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle Amministrative: Forza Italia si è confermato terzo partito della coalizione di centrodestra con il 3,90 per cento a sostegno del candidato sindaco Daniele Silvetti.

Il candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti è arrivato primo al primo turno con il 45,11 per cento dei consensi. Il partito più votato della coalizione è stato ancora una volta Fratelli d’Italia con 18,61 per cento, seguito dalla lista civica Ancona Protagonista con il 12,93 per cento. Come anticipato, Forza Italia al terzo posto con il 3,90 per cento, seguita dalla Lega di Matteo Salvini al 2,93 per cento. Infine spazio alle liste civiche Rinasci Ancona civici e solidali (2,87 per cento), Civitas Civici Salvi per Ancona (2,09 per cento) e Unione di Centro (1,60 per cento).

VOTI FI ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Ancona sarebbero in tutto 20: 2 di questi andrebbero ai candidati della lista FI. In base ai voti delle preferenze ottenute nei risultati di due settimane fa, ecco qui di seguito i potenziali nomi dei consiglieri eletti in quota FI nelle Elezioni Comunali 2023.

Vincenzo Rossi 121 preferenze

Andrea Ciccarelli 121 preferenze

In caso di vittoria del centrosinistra, ci sarebbe soltanto un rappresentante di FI in Consiglio Comunale: il già citato Vincenzo Rossi in quanto capolista.

