Eletti FI Brescia, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Centrodestra ko alle elezioni comunali di Brescia 2023 e brutte notizie per Forza Italia, arrivata al quarto posto all’interno della coalizione di centrodestra. Superato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, dalla lista civica del candidato Fabio Rolfi e dalla Lega, il partito di Silvio Berlusconi ha raccolto il 3,91 per cento per un totale di 3.091 voti.

Degli 11 in quota Centrodestra, un solo eletto per Forza Italia nel prossimo Consiglio comunale di Brescia, mentre 3 andranno alla lista civica di Rolfi Sindaco, 5 a Fratelli d’Italia e 2 alla Lega. Ecco qui di seguito nome e preferenze raccolte dal consigliere eletto:

Paolo Fontana (578 preferenze)

CANDIDATI CONSIGLIERI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Brescia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FI di Silvio Berlusconi a sostegno del candidato sindaco Fabio Rolfi, segretario provinciale della Lega e consigliere-assessore in Regione Lombardia. A 5 anni dal netto ko alle Elezioni Amministrative nel giugno 2018, gli azzurri ambiscono a offrire un contributo significativo al centrodestra per mettere fine al governo di sinistra guidato da Del Bono da ormai due lustri.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FI: Paolo Fontana, Barbara Abeni, Laura Aliani, Daniela Arrigoni, Flavio Bonardi, Francesca Castelvedere, Ugo Cicoli, Antonio Contessa, Concetta D’Orazio, Laura Fochesato, Luigi Gaggia, Paolo Hoch, Daniela Langella, Aldo Langore, Anna Maria Lupo, Omobono Giovanni Migliorati, Alessia Molteni, Annamaria Morandi, Alberto Morello, Anna Pasotti, Pietro Pelis, Franco Predari, Annamaria Salpietro Damiano, Sergio Serra, Valsiro Scotti, Akashdeep Singh, Luca Sozzi, Hendrika Visenzi, Fiorenza Voltolini, Alberto Zani, Maurizio Zanolini, Marina Ziliani.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE COMUNALI BRESCIA 2018

Osservando invece i risultati delle Elezioni Comunali Brescia nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, Forza Italia spera di allinearsi – se non aumentare – i numeri di cinque anni fa. Alle comunali del 2018 gli azzurri raccolsero il 7,56 per cento per un totale di 5.867: il partito di Silvio Berlusconi fu la seconda forza del centrodestra dopo la Lega e davanti Fratelli d’Italia. Come tutti sappiamo, oggi gli azzurri a livello nazionale sono la terza forza della coalizione ma hanno le carte in regola per giocarsela con la Lega di Salvini. Nonostante il risultato tutt’altro che felice, cinque anni fa FI ottenne due seggi in Consiglio comunale, tre se si conta quello assegnato al candidato sindaco sconfitto Paola Vilardi: eletti Paolo Fontana con 546 preferenze e Mattia Margaroli con 526 preferenze.

