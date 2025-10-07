Chi sono gli eletti di FI in Calabria dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio e la situazione nel 2021

7 I SEGGI DEFINITIVI CON FORZA ITALIA IN CALABRIA: ECCO I NOMI DEGLI ELETTI

Sono in tutto 7 i seggi degli eletti FI in Calabria, al termine della lunga fase di spoglio dei risultati Elezioni Regionali 2025: il trionfo di Occhiuto consente a Forza Italia di fare la “voce grossa” in Consiglio Regionale, superando nettamente gli alleati interni e guidando per i prossimi 5 anni la giunta del Presidente appena riconfermato.

Al termine dello scrutinio il partito di Tajani, ieri a Reggio Calabria per celebrare la vittoria di Roberto Occhiuto, ottiene il 17,98% delle preferenze e acquisendo la maggioranza della coalizione con ben 7 seggi eletti sui 20 totali del Centrodestra (a cui va aggiunto ovviamente il Governatore, 31esimo consigliere rieletto dopo 4 anni).

Ecco dunque nomi dei nuovi consiglieri eletti in FI per il Consiglio Regionale in Calabria, così suddivisi nelle tre Circoscrizioni ripartite delle Elezioni Regionali in attesa dell’ufficialità del comitato elettorale in arrivo nei prossimi giorni (salvo ricorsi e/o rinunce): nella Circoscrizione Nord viene eletto con Forza Italia il tris Gianluca Gallo, Pasqualina Straface e Elisabetta Santoianni. Nel Centro invece entrano in Consiglio Marco Polimeni e Sergio Ferrari, mentre nella Circoscrizione Sud gli eletti sono Salvatore Cirillo e Domenico Giannetta. (Agg. di Niccolò Magnani)

CONSIGLIERI ELETTI FI CALABRIA, PREFERENZE E VOTI

Tris di soddisfazioni per Forza Italia alle Elezioni Regionali 2025 in Calabria, visto che ha vinto il governatore uscente Roberto Occhiuto, è il primo partito non solo della coalizione ed è cresciuto rispetto alla precedente tornata elettorale, visto che ha ottenuto il 18,03% quando mancano pochi seggi alla fine dello scrutinio.

Si aprono così delle riflessioni in vista della nascita del nuovo Consiglio regionale, ma non ci si può ancora sbilanciare con i consiglieri eletti FI Calabria, perché i risultati vanno ufficializzati, ma intanto circoscrizione per circoscrizione si possono individuare i candidati consiglieri che hanno ottenuto più preferenze.

I primi quattro più votati in quella Centro sono Sergio Ferrari (10.715), Marco Polimeni (8.319), Elisabetta Aiello (7.929), Antonello Talerico (7.380). Passiamo a quella Nord: Gianluca Gallo (27.516), Pasqualina Straface (12.083), Elisabetta Santoianni (9.904), Antonio De Caprio (4.329). Infine, quella Sud: Salvatore Cirillo (18.456), Domenico Giannetta (10.241), Concetta Scarcella (6.747), Serena Anghelone (4.346).

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CALABRIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI FI

La parte “calda” delle Elezioni Regionali del 2025 in Calabria è terminata e presto potremo conoscere il nome degli eletti FI che riusciranno a entrare nel Consiglio regionale calabrese con la solida speranza per i berlusconiani (e gli ultimi sondaggi sembrano confermare questa speranza) di replicare l’ottimo exploit del 2021, riuscendo a ottenere la maggioranza dei seggi a sostegno del loro candidato, ovvero il presidente uscente Occhiuto.

Proprio in Calabria, infatti, i forzisti sono chiamati a difendere quell’ampio successo conseguito nella precedente tornata elettorale e per farlo – non a caso – hanno scelto di riproporre il nome dell’uscente Roberto Occhiuto che si è trovato (sostenuto ovviamente dall’intero arco del centrodestra) a sfidare il Dem Pasquale Tridico; mentre i nomi scelti dai forzisti e che ambiscono a diventare eletti FI sono, divisi per circoscrizione:

– Nord: Gallo Gianluca, Straface Pasqualina, Blandi Antonella, Chiappetta Piercarlo, De Caprio Antonio, Impieri Francesca, Morrone Angela, Russo Antonio e Santoianni Elisabetta

– Centro: Talerico Antonello, Aiello Elisabetta, Fera Maria Ylenia, Ferrari Sergio, Grandinetti Dionesi Antonella, Pianura Maria Grazia, Polimeni Marco e Russo Saverio

– Sud: Cirillo Salvatore, Giannetta Domenico, Anghelone Serena, Biasi Rocco, Scarcella Concetta, Parisi Virginia e Zimbalatti Antonino

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FI E PREFERENZE ALLE REGIONALI CALABRIA 2021

Ora, visto che l’abbiamo nominato prima e che ci resta ancora un po’ di tempo prima di poter sapere i risultati elettorali e i nomi degli eletti FI, possiamo tornare un attimo indietro con la mente fino alle Elezioni del 2021 per ricordare che in quell’occasione a vincere fu – appunto – Roberto Occhiuto con il 54,46% dei voti, superando nettamente l’avversaria Dem Amalia Bruni che ottenne solo il 27,68% delle preferenze complessive.

Tra tutti i tanti partiti in gara fu proprio Forza Italia a segnare il dato migliore con un totale del 17,31% che gli permise di essere il primo partito in tutta la Calabria, superando il PD (secondo classificato) che arrivò al 13,18% dei consensi; mentre grazie al vero e proprio exploit, i forzisti riuscirono a ottenere ben 7 seggi per i suoi eletti, occupati – oltre che ovviamente da Occhiuto – da: Gianluca Gallo, Katya Gentile, Pasqualina Straface, Michele Comito, Valeria Fedele, Giovanni Arruzzolo e Giuseppe Mattiani.