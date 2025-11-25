Chi sono gli eletti di FI in Campania dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Edmondo Cirielli

SONO SEI GLI ELETTI FI IN CAMPANIA: I RISULTATI DEFINITIVI DELLE ELEZIONI E TUTTI I NOMI DEI CONSIGLIERI

Con un ottimo risultato, per certi versi inatteso, sono piuttosto numerosi gli eletti FI ch sono riusciti a conquistare i voti degli elettori durante le Elezioni Regionali Campania 2025 che si sono concluse nella giornata di ieri, fornendo un contributo solido al risultato del centrodestra; tutto fermo restando, però, che il loro candidato Edmondo Cirielli ha ottenuto solamente poco più del 35% dei voti complessivi, assolutamente insufficienti per competere con l’oltre 60% a favore del 5Stelle Roberto Fico.

Al di là del risultato in sé, possono comunque esultare i berlusconiani che sono riusciti a ottenere il 10,72% dei voti complessivi, confermandosi seconda forza nell’opposizione, ovviamente sotto a FdI (all’11,92%) e nettamente sopra alla Lega (al 5,51%), tutti e tre contrapposti al PD (18,41%) che guida la classifica regionale; mentre grazie ai 215.419 voti ottenuti, saranno complessivamente sei gli eletti FI in Campania, con la scelta ricaduta sui nomi di: Massimo Pelliccia, Assunta Panico, Roberto Celano, Giovanni Zannini, Livio Petitto e Fernando Errico.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CAMPANIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI FI

Si è quasi conclusa la lunga partita delle Elezioni Regionali Campania 2025 e tra qualche ora – assieme, ovviamente, ai risultati completi – potremo sapere anche i nomi di tutti gli eletti FI che sono riusciti a conquistare un seggio all’interno del nuovo consiglio campano, sia nel caso in cui siederanno all’opposizione (come sembrano ipotizzare i sondaggi), sia nel caso – certamente migliore per i forzisti – si trovino alla maggioranza.

Al di là dei nomi – per i quali, appunto, dovremo ancora attendere un attimo – importante è ricordare che Forza Italia sul territorio della Campania si è presentato compattamente con il centrodestra a favore della candidatura del meloniano Edmondo Cirielli: sarà lui, assieme agli indipendenti Stefano Bandecchi, Carlo Arnese, Giuliano Granato e Nicola Campanile, a sfidare apertamente il pentastellato (sostenuto dal centrosinistra) Roberto Fico; mentre i potenziali consiglieri eletti FI sono:

– Napoli: Grillo Guido, Cammisa Francesco, Carandente Rosalba Aurora, Cascone Francesco, De Rosa Rosaria, Di Paolo Gennaro, Di Fenza Pasquale, Esposito Gabriele, Esposito Maria, Esposito Torquato, Guangi Salvatore, Guarino Giuseppe, Guerra Giusiana, Lago Martina, La Marca Simona, Librandi Gianfranco, Miranda Marica, Nappi Concetta Immacolata, Panico Assunta, Pelliccia Massimo, Renzi Luigi, Ricci Barbara, Tafuri Domenico, Tammaro Barbara, Tarantino Ivana, Pirozzi Giovanni e Alafano Rita

– Salerno: Rosaria Aliberti, Roberto Celano, Romano Ciccone, Valeria Gallo, Tonia Lanzetta, Angelo Quaglia, Pietro Sessa, Anna Spera e Carmela Zuottolo

– Caserta: Consoli Pietro, Abbate Filippo, Cesaro Barbara, De Cristofaro Orlando, De Rosa Rosetta, Forte Amelia, Parente Angela e Zannini Giovanni

– Avellino: Laura Nargi, Livio Petitto, Selenia Panebianco e Fabio di Pietro

– Benevento: Ornella De Sisto e Fernando Errico

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FI E PREFERENZE ALLE REGIONALI CAMPANIA 2020

La partita elettorale del 2025 in Campania, insomma, è particolarmente importante per Forza Italia – ma in realtà per l’intero arco del centrodestra – nel tentativo di strappare ai Dem un regione che dal 2015 è stata governata ininterrottamente da Vincenzo De Luca: riavvolgendo il nastro fino alle Elezioni del 2020, infatti, ricordiamo che in quell’occasione il centrodestra ottenne solamente il 18,06% dei voti con il nome di Stefano Caldoro; mentre De Luca arrivò – addirittura – fino al 69,48 per cento.

Il primo partito nel 2020 fu – ovviamente – il PD con un totale del 16,9% delle preferenze, seguito a breve distanza dalla civica di De Luca (al 13,3%) e dal M5S (9,92%); mentre i forzisti incassarono solamente il 5,16% dei voti – appena dopo FdI al 5,98% e la Lega al 5,65%, ma anche sotto a Italia Viva oltre il 7 per cento – e riuscirono a ottenere un totale di due seggi per gli eletti FI, occupati da Anna Rita Patriarca e Massimo Grimaldi.