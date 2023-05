ELETTI FI CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FI A CATANIA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

A Catania saranno 5 i consiglieri eletti in quota FI per il prossimo Consiglio Comunale a seguito dei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023: il trionfo del sindaco eletto Enrico Trantino è stato nettissimo, tanto da non richiedere alcun ballottaggio. Il candidato sostenuto dal centrodestra ha raccolto il 66,13 per cento, un dato incredibile. Niente da fare per il rivale giallorosso Maurizio Caserta (24,72 per cento) e per gli altri competitor civici.

SCONFITTA DEL PD/ E fine del "campo largo": ora Schlein ascolti D'Alema

Dei 36 seggi disponibili nel prossimo Consiglio Comunale di Catania 30 vengono eletti in quota Centrodestra (7 Fratelli d’Italia, 5 Forza Italia, 5 Prima l’Italia, 4 Trantino sindaco, 3 Nuova Democrazia Cristiana, 2 Popolari e Autonomisti); 6 vengono eletti per l’opposizione (3 Partito Democratico, 2 Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Maurizio Caserta come candidato sindaco arrivato secondo. Di seguito i nomi ufficiosi dei 5 consiglieri eletti per FI a Catania (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

ELETTI FI PISA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Giovanni Petralia (1797 voti)

Riccardo Pellegrino (1626)

Carmela Monteleone (1493)

Melania Miraglia (1394)

Piero Maria Capuana (1344)

CANDIDATI CONSIGLIERI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI CATANIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Catania 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FI a sostegno del candidato sindaco Enrico Tarantino. Gli azzurri fanno parte della squadra di centrodestra che cinque anni fa sostenne la candidatura di Salvo Pogliese, eletto al primo turno con oltre il 50 per cento dei consensi. Ecco il resto della coalizione: Fratelli d’Italia, Prima l’Italia, Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti, Noi Moderati – Democrazia Cristiana, Enrico Trantino Sindaco per Catania, Grande Catania.

ELETTI FI TERNI, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FI: Giovanni Petralia, Mario “Poiatti” Tomasello, Orsola “Liliana” Arena, Morena Barbagallo, Mario Barbaro, Erika Buglio, Piero Maria “Piermaria” Capuana, Francesco Catalano, Rosaria “Rosi” Catania, Roberto Cinaldi, Jyoshna Cooshna, Gaetana “Tata” Di Caro, Paolo Ferrara, Fabio Filippino “Filippini”, Pamela Fioriglio, Orazio Grasso, Alessio Iacona, Laura Iraci Sareri, Fabio Lauria, Alessandra Longhitano, Manuela Marletta, Melania Luana Miraglia, Carmela “Milena” Monteleone, Antonino “Nino” Nicotra, Franca “Francesca” Pappalardo, Riccardo Pellegrino, Simona Platania, Anca “Anna” Polmolea, Rodolfo Rapisarda, Carla Reale, Giuseppe Riscica, Lucia Serges, Salvatore Smirni, Carmelo “Ninni” Tropea, Beatrice Viscuso, Beatrice Vittorio.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE COMUNALI CATANIA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Catania nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FI ha l’obiettivo di confermarsi primo partito della coalizione di centrodestra in città. Cinque anni fa gli azzurri fornirono un contributo fondamentale per la vittoria di Salvo Pogliese, eletto al primo turno con il 52,29 per cento. Forza Italia raccolse l’11,04 per cento, per un totale di 13.481 voti. La coalizione di maggioranza ottenne 23 seggi, sei dei quali di proprietà FI: eletti Santi Bosco (1120 preferenze), Angelo Rosario Scuderi (1056 preferenze), Giovanni Gabriele Petralia (1007 preferenze), Daniela Rotella (913 preferenze), Dario Grasso (877 preferenze), Alessia Trovato (844 preferenze).

© RIPRODUZIONE RISERVATA