Chi sono gli eletti di FI nelle Marche dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio e la situazione nel 2020

CHI SONO I 3 ELETTI DI FORZA ITALIA NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: I RISULTATI

Pari alla Lega, dietro all’inarrivabile Fratelli d’Italia, gli eletti di FI alle Elezioni Regionali Marche aumentano con il premio di maggioranza al Centrodestra per la vittoria bissata di Francesco Acquaroli come Presidente di Regione: lo sforzo di Tajani & Co. viene premiato con l’ingresso in Consiglio Regionale di 3 seggi eletti in quota Forza Italia, uno a testa per le circoscrizioni di Ancona, Macerata e Fermo.

In attesa di avere la conferma ufficiale dal comitato elettorale dopo l’avvenuta elezione, le preferenze dei consiglieri più votati danno già il quadro più che ipotetico su chi siederà nel “Parlamentino” di Ancona per i prossimi 5 anni: gli eletti Fi nelle Marche risultano dunque essere Tiziano Consoli ad Ancona, Gianluca Pasqui a Macerata e Jessica Marcozzi nella provincia di Fermo. 10 in tutto i seggi eletti per il Centrodestra, contando i 3 della Lega, i 10 di FdI e i seggi singoli per Udc, Civici Marche e Marchigiani per Acquaroli.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI MARCHE 2024: VERSO I SEGGI ELETTI FI

È quasi il momento – salvo gli ultimissimi tempi tecnici – per scoprire gli eletti FI che entreranno nel Consiglio regionale marchigiano dopo le Elezioni Regionali 2025 che si sono chiuse da pochissimo e che ci permetteranno di sapere chi sono i prossimi consiglieri che siederanno al fianco (oppure all’opposizione) del nuovo presidente: in particolare, per quanto riguarda i berlusconiani di Forza Italia, l’attenzione è posta sul nome di Francesco Acquaroli, presidente uscente da cinque anni alla guida della regione centrale.

Visto che – come dicevamo anche prima – servirà attendere ancora un attimo per sapere chi sono tutti i consiglieri eletti, possiamo fare un piccolo passetto indietro per ricordare che il principale sfidante di Acquaroli alle Elezioni Regionali Marche 2025 (dato, peraltro, per favorito dagli ultimi sondaggi e sostenuto dall’intero arco del centrodestra) era Matteo Ricci, forte del sostegno del “campo largo” Dem; mentre i potenziali eletti FI inseriti dal direttivo regionale nella lista dei candidati sono:

– Ancona: Mirko Bilò, Chiara Biondi, Fabrizio Balzani, Lindita Elezi, Marco Battino, Manuela Caucci, Tiziano Consoli, Lauretta Giulioni e Roberto Paradisi

– Ascoli Piceno: Monica Acciarri, Leo Bollettini, Patrizia Ferrara e Valeriano Camela

– Fermo: Jessica Marcozzi, Lorenzo Morresi, Antonella Anzalone e Marco Roton

– Macerata: Gianluca Pasqui, Emanuela Addario, Fabrizio Ciarapica, Barbara Antolini, Mattia Orioli e Cecilia Cesetti

– Pesaro Urbino: Stefano Aguzzi, Emanuela Regini, Giovanni Dallasta, Fernanda Sacchi, Emanuele Petrucci, Laura Scalbi e Elia Rossi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FI E PREFERENZE ALLE REGIONALI MARCHE 2020

Insomma, tra qualche ora potremo sapere i nomi degli eletti FI che entreranno nel Consiglio regionali marchigiano, ma nel frattempo possiamo certamente ricordare che l’obbiettivo per i berlusconiani è quello di ottenere un risultato migliore rispetto che alle Elezioni Regionali del 2020: in quell’occasione, infatti, Forza Italia riuscì per un pelo a entrare nel Consiglio, ferma restando la vittoria di Francesco Acquaroli con il 49,13% dei voti.

Forza Italia, infatti, a quel risultato contribuì con un misero 5,89% grazie al quale ottenne un totale di 2 seggi, mentre nettamente meglio fecero la Lega (22,38%) e Fratelli d’Italia (18,66%), oltre che al PD che fu – sostenendo però, ovviamente, la candidatura di Maurizio Mangialardi – titolare di ben il 25,11% delle preferenze; mentre gli eletti FI dopo la divisione dei seggi furono Gianluca Pasqui e Jessica Marcozzi.