ELETTI FI MASSA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FI A MASSA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

A Massa saranno in tutto 2 i consiglieri eletti in quota FI per il prossimo Consiglio Comunale a seguito dei risultati al ballottaggio Elezioni Comunali 2023: il trionfo del sindaco eletto Francesco Persiani trascina l’intera coalizione con i voti di preferenza che restano ovviamente quelli raccolti durante il primo turno. Seconda giunta consecutiva per il Centrodestra a Massa che riesce a conquistare abbastanza agilmente anche il ballottaggio delle Amministrative grazie al 54,36% di Persiani eletto sindaco contro il 45,64% di Enzo Romolo Ricci con il Centrosinistra.

Dei 32 seggi disponibili nel prossimo Consiglio Comunale di Massa 20 vengono eletti in quota Centrodestra (8 Civica Persiani, 7 Lega, 3 Civici Apuani, 2 FI) contro i 6 del Centrosinistra di Ricci (4 Pd, 2 Massa è altra cosa); seggi eletti anche per FdI (2), Guidi Sindaco (1) più il consigliere M5s sconfitto Daniela Bennati. Di seguito i nomi ufficiosi dei 2 consiglieri eletti per Forza Italia a Massa (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Matteo Bertucci

Matteo Basteri

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI MASSA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista FI? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Massa 2023 ma è già possibile iniziare a tracciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito di Silvio Berlusconi ha appoggiato la candidatura di Francesco Persiani insieme a una serie di liste politiche e civiche: a completare la coalizione Lega e le liste Francesco Persiani sindaco e Civici apuani.

Il candidato sindaco di centrodestra Francesco Persiani ha raccolto il 35,42 per cento al primo turno e al ballottaggio dovrà fare i conti con il candidato di centrosinistra Romolo Enzo Ricci, arrivato al 29,95 per cento. Tornando a Persiani, la Lega è risultata il secondo partito più votato della coalizione con l’11,56 per cento. Questo invece l’elenco di risultati delle altre liste di centrosinistra: Francesco Persiani sindaco con il 13,93 per cento, Civici apuani con il 5,39 per cento e Forza Italia-PLI-Ascoltare per fare con il 4,15 per cento.

VOTI FI ELEZIONI COMUNALI MASSA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrosinistra, invece, il partito guidato da Silvio Berlusconi non potrà portare nessun candidato in Consiglio comunale.











