ELETTI FI SIENA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FI A SIENA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Con la vittoria del Centrodestra di Nicoletta Fabio nei risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2023 di Siena, saranno ben 2 i consiglieri eletti di FI nel nuovo Consiglio comunale cittadino. Il dato relativo al successo della coalizione infatti è passato dal 30,51 per cento del primo turno al 52,16 per cento del secondo turno, a discapito della sfidante del Centrosinistra Anna Ferretti, che ha raccolto il 47,84 per cento delle preferenze.

Dei 32 seggi disponibili al Consiglio Comunale di Siena dunque ne dovrebbero essere eletti 20 in quota Centrodestra (11 FdI, 5 Nicoletta Fabio Sindaco, 2 Lega, 2 FI-UDC-NPSI), 8 per il Centrosinistra (5 Pd, 2 Anna Ferretti Sindaco), 1 per Polo Civico, 1 a Per Siena, 1 per Sena Civitas, 1 per Massimo Castagnini Sindaco e 1 per Emanuele Montomoli Sindaco. Di seguito i nomi ufficiosi dei 2 consiglieri eletti di FI a Siena (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023: Lorenzo Lorè con 357 preferenze e Lorenza Bondi con 111 preferenze.

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista FI? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Siena 2023 ma è già possibile iniziare a mettere in campo i primi scenari di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito di Silvio Berlusconi si è schierato con gli alleati di centrodestra e alcune liste civiche al fianco della candidata Nicoletta Fabio.

Come anticipato, gli azzurri hanno sostenuto la candidatura di Nicoletta Fabio, arrivata prima al primo turno con il 30,51 per cento, staccando di quasi due punti percentuali la rivale di centrosinistra Anna Ferretti. Passando ai voti alle liste, Forza Italia non è andata oltre il 3,28 per cento, attestandosi come quarta forza della coalizione alle spalle di Fratelli d’Italia (14,80 per cento), Siena in tutti i sensi (6,81 per cento) e Lega Salvini Premier (3,87 per cento). A completare l’alleanza la lista civica Movimento civico senese con l’1,33 per cento.

VOTI FI ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Siena sarebbero in tutto 20: 2 di questi di questi andrebbero ai candidati della lista di FI. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero Lorenzo Lorè con 357 preferenze e Lorenza Bondi con 111 preferenze. In caso di vittoria del centrosinistra, invece, il partito guidato da Silvio Berlusconi non riuscirebbe a portare in Consiglio comunale alcun candidato.

