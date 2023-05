Eletti FI Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI FI E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

Il primo turno delle elezioni comunali Siena 2023 non ha consegnato verdetti definitivi. Nessun candidato ha raggiunto il 50 per cento più uno di voti necessari per l’elezione, appuntamento tra meno di due settimane per il secondo turno: di fronte la candidata di centrodestra Nicoletta Fabio (30,51 per cento) e la candidata di centrosinistra Anna Ferretti (28,75 per cento). La Fabio ha potuto contare sul sostegno di Forza Italia, anche se il risultato degli azzurri ha deluso le attese: azzurri al 3,28 per cento, frutto di 830 voti.

Eletti FI Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda Forza Italia, in caso di vittoria di Nicoletta Fabio saranno due i consiglieri eletti: i più votati Lorenzo Lorè e Lorenza Bondi. In caso di vittoria di Anna Ferretti, invece, nessun seggio in Consiglio. (Aggiornamento di MB)

Eletti FI Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

CANDIDATI CONSIGLIERI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siena 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FI di Silvio Berlusconi a sostegno della candidata sindaca Nicoletta Fabio, sostenuta dal centrodestra unito e da altre liste civiche. Un mix di esperienza e giovani volti per la lista degli azzurri, desiderosi di eleggere più consiglieri rispetto a cinque anni fa.

Eletti FI Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FI: Lorenzo Loré, Lorenza Bondi, Marco Falorni, Alberto Galeazzo, Scarampi di Pruney di Levice, Francesco Landi, Muhamed Mutas, Caterina Betti, Debora Salerno, Luca Giglioni,Giovanni Gravili, Antonella Monteverdi, Roberto Pagni, Mariella Pistolesi, Giovanni Talluri, Vittorio Zappella, Antonio Salerno, Gaetano Gliatta, Giovanna Alessandra Meloni, Cristiano Boldrini, Caterina Salvietti, Emiljan Paloka, Joseph Alesci, Gianluca Panattoni, Piero Ciofi, Daniele Bianconi, Silvia Poli, Maria Scaramuzza, Alfredo Peralta, Teresa Manzo, Eleonora Salerno, Angelo Peralta

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE COMUNALI SIENA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siena nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, Forza Italia punta a ottenere un risultato migliore rispetto a quello di cinque anni fa. Il partito di Silvio Berlusconi sostenne la candidatura di Luigi De Mossi, secondo al primo turno con il 24,24 per cento ma vincitore del ballottaggio contro il candidato di sinistra Bruno Valentini. Tornando ai dati del primo turno, Forza Italia si attestò come quarta forza della coalizione a sostegno di De Mossi con il 3,35 per cento, per un totale di 830 voti. Nonostante il risultato tutt’altro che indimenticabile, gli azzurri riuscirono a ottenere tre seggi in Consiglio comunale: eletti Lorenzo Lorè, Bernardo Maggiorelli e Orazio Peluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA