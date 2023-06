Eletti FI Siracusa, seggi Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Il ballottaggio delle elezioni comunali di Siracusa 2023 ha il suo vincitore: il sindaco uscente Francesco Italia ha avuto la meglio sul rivale Ferdinando Messina. L’ex e prossimo primo cittadino ha superato il 55 per cento, ribaltando il verdetto del primo turno: il rivale di centrodestra s’è fermato sotto il 45 per cento. Passando al prossimo Consiglio comunale della città siciliana, già nota la ripartizione: FI avrà quattro rappresentanti.

Nonostante la sconfitta del candidato sindaco Messina, Forza Italia potrà avere a disposizione quattro scanni a Palazzo Vermexio. Ecco l’elenco dei consiglieri eletti in quota azzurri grazie ai voti delle preferenze ottenute nei risultati di due anni fa:

Chi e quanti saranno gli eletti in lista FI? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Siracusa 2023, possiamo già lanciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle amministrative: il partito di Silvio Berlusconi ha appoggiato la candidatura di Ferdinando Messina insieme a Fratelli d’Italia, Insieme, Nuova Democrazia Cristiana, Siracusa protagonista con Vinciullo, Laboratorio Civico e Popolari e Autonomisti.

Il candidato di centrodestra Ferdinando Messina si è classificato al primo posto due settimane fa con il 32,17 per cento, per un totale di oltre 17 mila voti. FI ha totalizzato il 7,03 per cento per cento per un totale di 3.587 voti. Una buona parte di preferenze che consentirà agli azzurri di Forza Italia di giocare un ruolo determinante all’interno del prossimo Consiglio comunale.

VOTI FI ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

A prescindere dall’esito del ballottaggio che vedrà protagonisti il sindaco uscente Francesco Italia e il candidato del centrodestra Ferdinando Messina, FI dovrebbe portare in Consiglio comunale 4 eletti. Molti consiglieri sono in bilico per l’ingresso a Palazzo Vermexio, ma Forza Italia è pressochè certo del numero di seggi in Consiglio comunale, nonché dei nomi dei rappresentanti per i prossimi cinque anni. In base ai voti delle preferenze ottenute nei risultati di due settimane fa, ecco qui di seguito i nomi dei consiglieri eletti in quota FI nelle Elezioni Comunali 2023:

Gianni Boscarino con 801 preferenze

Luigi Gennuso con 473 preferenze

Leandro Marino con 398 preferenze

Salvatore La Runa con 276 preferenze











