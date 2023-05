Eletti FI Siracusa, voti preferenze elezioni comunali/ Ipotesi nomi consiglieri e seggi lista

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FI A SIRACUSA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Le elezioni comunali Siracusa 2023 non sono state decise al primo turno. Nessuno dei candidati sindaci ha raggiunto la soglia del 40 per cento e l’appuntamento è tra meno di due settimane per il ballottaggio che vedrà di fronte il candidato di centrodestra Ferdinando Messina (32,22 per cento al primo turno) e il civico Francesco Italia (23,89 per cento al primo turno). In attesa di conoscere la composizione ufficiale è tempo di andare a scoprire il possibile numero di consiglieri dei vari partiti. FI sarà sicuramente tra i movimenti più rappresentati.

In attesa di conoscere il vincitore del ballottaggio, è possibile andare a scoprire chi potrebbe occupare i 32 seggi del Consiglio comunale di Siracusa. FI potrebbe assicurarsi quattro scranni di Palazzo Vermexio, restando in casa centrodestra FdI ha in ballo 5-6 seggi, mentre Mpa porterebbe in consiglio 4 candidati, la lista Insieme si fermerebbe a 2-3 eletti. Questo l’elenco dei candidati più votati della lista FI: Gianni Boscarino, Luigi Gennuso, Leandro Marino e Salvatore La Runa.

CANDIDATI CONSIGLIERI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siracusa 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo da FI a sostegno del candidato sindaco Ferdinando Messina. Il partito guidato da Silvio Berlusconi fa parte delle liste a sostegno dell’aspirante primo cittadino insieme agli storici alleati di centrodestra: Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Siracusa Protagonista con Vinciullo, Popolari e Autonomisti, Laboratorio Civico, Insieme.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FI: Antonello Liuzzo, Alessio Agnello, Salvatore Attardo detto “Salvo Attardi”, Valeria Balestrazzi, Morena Bianca Arangio, Giovanni (detto Gianni) Boscarino, Francesco Bravato, Luana Caltabiano, Francesco Cassarino, Rosatea Di Martino, Marcello Drago, Luigi Fazzino, Giuseppe Formica, Luigi Gennuso, Marco Greco, Luca Idonea, Francesco Indelicato, Salvatore (detto Toti) La Runa, Leandro (detto Leo) Marino, Riccardo Messina, Erika Mudanò, Concetta (detta Cettina) Ossino, Davide Pannuzzo, Francesco Puglisi, Lucia Randieri, Antonia (detta Antonella) Rossitto, Andrea Ruggieri, Emanuele Ruvioli, Giovanna Sedrini, Maria Spurio, Natalia Turriziani e Tiziana Zivillica.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE COMUNALI SIRACUSA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siracusa nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FI spera di confermare una percentuale tale da essere ancora il primo partito di centrodestra. Cinque anni fa gli azzurri sostennero la candidatura di Ezechia Paolo Reale, arrivato primo al primo turno ma sconfitto al ballottaggio dal civico Francesco Italia. Forza Italia raccolse il 9,53 per cento, confermandosi prima forza della coalizione. A causa del ko, furono soltanto quattro gli eletti in Consiglio comunale: Giovanni Boscarino (5536 preferenze), Federica Barbagallo (5344), Alessandro Di Mauro (5252) e Ferdinando Messina (5247).

