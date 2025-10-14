Chi sono gli eletti di FI in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Tomasi

FORZA ITALIA VINCE IL DERBY CON LA LEGA IN TOSCANA: SOLO 2 PERÒ GLI ELETTI IN CONSIGLIO

Da un lato la soddisfazione interna di aver vinto il “derby” con la Lega per la seconda settimana consecutiva dopo il trionfo di Occhiuto in Calabria, dall’altra l’amarezza per la sconfitta generale del Centrodestra nei risultati delle Elezioni Regionali 2025 che consente solo 2 consiglieri eletti di FI in Toscana.

Pensione minima/ Come e chi può aumentarla fino a 735€: guida completa

L’esito dello spoglio finale conferma la rielezione del Presidente Eugenio Giani, con la vittoria del campo largo che consegna i 24 seggi di maggioranza ancora al Centrosinistra, relegando invece all’opposizione il Centrodestra del candidato Alessandro Tomasi.

Con FdI che fa la “voce grossa” in coalizione con ben 12 seggi (più il candidato Presidente eletto) sui 16 totali, Forza Italia ottiene 2 consiglieri grazie al 6,17% ottenuto alle urne, frutto di 78mila preferenze comunque meglio delle 69mila ottenute cinque anni fa nella sfida Giani-Ceccardi. I nomi dei consiglieri eletti, campioni di preferenze interne al partito di Forza Italia, sono dunque Jacopo Maria Ferri nella circoscrizione di Massa Carrara e Marco Stella, proveniente dalle liste di Firenze 1. (a cura di Niccolò Magnani)

Sondaggi politici 2025 verso le Regionali: affluenza in crisi/ FdI 29%, Lega supera FI: calo Pd 22%, M5s -9%

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI TOSCANA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI FI

Su un territorio storicamente “rosso” come quello toscano, per il centrodestra la partita delle Elezioni Regionali Toscana 2025 è particolarmente importante per strappare una roccaforte ai Dem e visto che le urne sono chiuse tra poco potremo sapere chi sono gli eletti FI che grazie ai voti degli elettori sono riusciti a conquistare un seggio nel Consiglio; sia che si troveranno all’opposizione, sia che siano nella maggioranza.

Visto che per sapere i risultati delle elezioni servirà ancora un po’ di tempo, nel frattempo possiamo ricordare che in questa occasione elettorale – esattamente come in tutte le altre – Forza Italia si è unito al centrodestra compatto attorno al nome di Alessandro Tomasi che sfiderà l’attuale presidente uscente Dem (sostenuto dal “campo largo”) Eugenio Giani e gli indipendenti Antonella Bundu e Carlo Giraldi; mentre tra i potenziali eletti FI troviamo i nomi di:

ITALIA A GAZA/ L'azzardo calcolato del governo dietro la missione della Meloni in Egitto

– Arezzo: Bernardo Mennini, Meri Stella Cornacchini, Carlo Menci, Lucia Cherici, Mauro Conticini, Sandra Polvani, Enrico Alunni e Monia Soldani

– Firenze 1: Marco Stella, Mariagrazia Internò, Nicola Nascosti, Veronica Corti, Emanuele Roselli, Laura Morini, Vincenzo Donnarumma e Franca Petrà

– Firenze 2: Saverio Zeni, Carolina Mangiapelo, Gaetano Santonocito, Patrizia Ciampi, Duccio Bellini e Roberta Meucci Becucci

– Firenze 3: Simone Campinoti, Ghezzi Claudia, Simone Testai e Sabrina Ramello

– Firenze 4: Paolo Giovannini, Biancastella Maienza, Luca Carti e Tatiana Passerotti

– Grosseto: Luca Agresti, Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà e Anna Rita Borel

– Livorno: Chiara Tenerini, Alessandro Guarducci, Debora Bertocci, Luca Ardenghi, Barbara Cuchel, Simone Meloni, Anna Maria Dicosta e Claudio Menicagli

– Lucca: Deborah Bergamini, Carlo Bigongiari, Marzia Lucchesi, Giovanni Minniti, Romina Mariotti, Niccolò Alberti, Laura Lucchesi e Luca Bianchi

– Massa-Carrara: Jacopo Ferri, Alessia Casotti, Luigi Della Pina e Jinane Rouicha

– Pisa: Raffaella Bonsangue, Lorenzo Paladini, Manuela Del Grande, Roberto Sbragia, Veronica Poli, Corrado Lami, Roberta Salvadori e Marzio Innocenzi

– Pistoia: Alessandro Sabella, Anna Bruna Geri, Vittorio Sgobba, Giulia Fondi, Massimo Zucchelli ed Elisa Pirrotta

– Prato: Erica Mazzetti, Garbiele Agati, Eleonora Gandola, Giulio Mencattini, Veronica Versace Scopelliti e Lorenzo Paoletti

– Siena: Lorenza Bondi, Piero Ciofi, Elisabetta Pallacchi, Giorgio Carletti, Eugenia Mellea e Antonio Lavecchia

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FI E PREFERENZE ALLE REGIONALI TOSCANA 2020

Nel frattempo che aspettiamo che si concludano le operazioni di spoglio delle schede degli elettori in Toscana, utile potrebbe essere tornare indietro con la mente fino alle Elezioni del 2020 il cui vincitore – come accennavamo qualche riga fa – fu Eugenio Giani con il 48,62% che staccò di più di 8 punti percentuali Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra, che si fermò al 40,46% delle preferenze complessive.

Tra i partiti, il primo fu – com’è facile immaginare – il PD che incassò il 34,69% delle preferenze, seguito dalla Lega al 21,78% e da Fratelli d’Italia (13,5%); mentre i forzisti berlusconiani (che si presentarono assieme all’UDC) riuscirono a ottenere solamente il 4,28% dei voti: complessivamente al centrodestra andarono 13 dei seggi complessivi e per gli eletti FI ne fu riservato uso, occupato da Marco Stella.