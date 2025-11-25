Chi sono gli eletti di FI in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Alberto Stefani

SOLO 3 GLI ELETTI DI FORZA ITALIA IN VENETO: ECCO CHI ENTRA IN CONSIGLIO CON STEFANI

Era previsto di finire dietro a Lega e FdI nella sfida tutta interna al Centrodestra nei risultati delle Elezioni Regionali 2025, eppure di avere solo 3 eletti FI in Veneto nel novero dei 51 seggi totali del Consiglio Regionale non lo si pensava alla vigilia. Molto dipende dall’exploit della Lega che con le quasi 150mila preferenze andate al solo Luca Zaia ha fatto man bassa con ben 19 seggi conquistati, contro i 9 di Fratelli d’Italia e i 3 appunto di Forza Italia, con i 2 rimanenti andati rispettivamente a Liga Veneta e Udc.

Sono in tutto 105mila le preferenze raccolte dagli eletti FI in Veneto, con un 6,3% complessivo che tiene ovviamente davanti sia il 36,2% della Lega che il 18,6% di FdI: osservando i dati sui voti nelle circoscrizioni, l’ex sindaco Flavio Tosi sfonda nella sua sola Verona mentre a Padova è buona la performance di preferenze per Elisa Venturini. I nomi dunque dei 3 seggi eletti in Consiglio Regionale per Forza Italia sono per l’appunto Flavio Tosi a Verona, Elisa Venturini a Padova e Jacopo Maltauro a Vicenza. (Agg. di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI VENETO 2025: VERSO I SEGGI ELETTI FI

Si accorciano i tempi per scoprire chi saranno gli eletti FI dopo questo atteso turno delle Elezioni Regionali Veneto 2025 che ha visto il centrodestra – tra cui ovviamente anche i forzisti – compatto attorno al nome di Alberto Stefani, considerato l’erede “spirituale” di Luca Zaia, ineleggibile per aver raggiunto il massimo di mandati concessi agli amministratori regionali.

Dall’altra parte della “barricata”, il centrosinistra per cercare di far cadere un territorio storicamente del centrodestra ha scelto di candidare in Veneto l’ex sindaco trevigiano Giovanni Manildo, con gli indipendenti Marco Rizzo, Riccardo Szumski e Fabio Bui che proveranno a conquistare alcuni seggi con i loro partiti; mentre tra i potenziali eletti FI troviamo nelle liste elettorali:

– Belluno: Flavio Tosi, Irene Gallon, Roberto Ferro, Incoronata Lucia Daloiso e Bortolo Simoni

– Padova: Flavio Tosi, Giorgia Cecchinato, Fabrizio Boron, Lorenzo Innocenti, Anna Chiara Moretti, Alberto Moretto, Elisa Venturini, Mirko Patron e Nila Hila

– Rovigo: Flavio Tosi, Laila Marangoni, Matteo Franzoso, Giovanni Rossi e Lucia Merlin

– Treviso: Flavio Tosi, Cristina Andretta, Matteo Bellinato, Rosy Silvestrini, Fabio Marin, Fabio Chies, Gianantonio Da Re, Michelle Pietrobon e Annalisa Civelli in Ruscica

– Venezia: Flavio Tosi, Erica Chinellato, Gianluca Forcolin, Fabio Nordio e Francesca Donà, Claudio Scatto e Martina Vesnaver, Lorenzo Zaramella e Alessandra Dini

– Verona: Flavio Tosi, Elisa Bonamini, Daniela De Grandis, Alberto Bullio, Maria Orietta Gaiulli, Zeno Falzi, Carlotta Pizzighella, Alberto Bozza e Antonio Lella

– Vicenza: Flavio Tosi, Jacopo Maltauro, Loredana Daniela Zanella, Chiara Tessarollo, Renzo Marangon, Paola Maria Vignaga, Gabriele Tasso, Roberto Rigoni Stern e Maria Gabriella Strinati

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FI E PREFERENZE ALLE REGIONALI VENETO 2020

Insomma, sta per concludersi – ovviamente con la pubblicazione dei risultati – la partita del Veneto e nel frattempo che restiamo in attesa possiamo ricordare che questa regione è particolarmente importate per Forza Italia perché qui – prima dell’ormai consolidato successo della Lega – era proprio il partito di Silvio Berlusconi a guidare per lungo tempo le classifiche elettorali.

Una situazione, tuttavia, che sembra essere largamente decaduta già in occasione delle Elezioni del 2020 perché in quell’anno i berlusconiani in Veneto riuscirono – con il 3,56% dei voti – a piazzarsi solamente quinti a livello regionale e quarti all’interno della coalizione; contribuendo comunque alla vittoria di Zaia (che incassò il 76,79% delle preferenze) e conquistando due seggi per gli eletti FI occupati da Elisa Venturini e Alberto Bozza.