ELETTI FI VICENZA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI FI A VICENZA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Nell’unico capoluogo perso dal centrodestra nei risultati Elezioni Comunali 2023, FI porta un consigliere per il prossimo Consiglio comunale: il ballottaggio alle Amministrative di Vicenza ha visto trionfare al fotofinish, per soli 500 voti di differenza, il candidato ora sindaco eletto Pd Giacomo Possamai.

Dei 32 seggi eletti in Consiglio comunale di Vicenza, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrosinistra (7 Pd, 6 Possamai Sindaco, 3 Da Adesso in Poi Vinova, 2 Alleanza Verdi-Sinistra, 1 Terzo Polo, 1 Lista Tosetto), 11 il Centrodestra di Rucco (7 Rucco Sindaco, 2 Fratelli d’Italia, 1 Lega, 1 FI); eletto consigliere il candidato sconfitto Francesco Rucco. Soffermandoci su FI, l’eletto è Marco Zocca con 486 preferenze.

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista FI? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Vicenza 2023, possiamo già lanciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle Amministrative: Forza Italia è in corsa a sostegno del candidato primo cittadino Francesco Rucco ma al primo turno non ha brillato particolarmente, arrivando quarta su quattro liste di centrodestra.

Atteso dal confronto con Giacomo Possamai, Francesco Rucco al primo turno ha raccolto il 44,06 per cento ed è staccato di quasi due punti percentuali dal rivale. La prima forza della coalizione di centrodestra è la lista civica legata al sindaco, arrivata al 24,03 per cento. Bene Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con il 10,02 per cento, mentre Lega e FI si collocano rispettivamente al terzo posto (6,43 per cento) e al quarto posto (3,41 per cento). In totale, gli azzurri hanno raccolto 1.510 preferenze: il partito di Silvio Berlusconi è l’unico che ha già certezza del numero di consiglieri che porterà in Consiglio comunale.

VOTI FI ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Vicenza sarebbero in tutto 20: solo uno di questi di questi andrebbe ai candidati della lista di FI. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, il consigliere eletto in quota azzurra sarebbe Marco Zocca con 486 preferenze. A sorpresa, non cambierebbe nulla con la vittoria al ballottaggio del candidato di centrosinistra Possamai: sempre un seggio a disposizione di Forza Italia e sempre Marco Zocca entrerebbe in Consiglio comunale.

