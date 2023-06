Eletti FI, voti preferenze Elezioni Regionali Molise 2023/ Nomi consiglieri e seggi

Le elezioni regionali Molise 2023 sono state vinte dal candidato del centrodestra Roberti, che si è imposto con oltre il 60 per cento delle preferenze sul rivale di centrosinistra Gravina e sull’indipendente Izzo. In attesa di arrivare alla fine dello scrutinio – mancano al momento due sezioni – è arrivato il momento di andare a conoscere la composizione del Consiglio regionale, in cui FdI avrà un ruolo di primo piano grazie al 12,00 per cento raccolto a livello di preferenze.

La maggioranza a sostegno di Roberti avrà a disposizione 13 dei 20 seggi totali del Consiglio regionale del Molise. Il partito con più rappresentanti sarà proprio FI, che porterà tre eletti per i prossimi cinque anni. Ecco l’elenco provvisorio in attesa dell’ufficialità:

Nicola Cavaliere

Roberto Di Baggio

Andrea Di Lucente

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FI ALLE ELEZIONI MOLISE 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Molise 2023, ci sono diversi nomi in campo per quel che concerne FI. Il partito del defunto Silvio Berlusconi ha sostenuto il candidato presidente Francesco Roberti in coalizione con il resto del centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia, Unione Democrazia Cristiana, Popolari per l’Italia, Il Molise che vogliamo e Roberti presidente per il Molise (Noi Moderati). In totale sono 20 i candidati di Forza Italia per questa tornata elettorale.

Ecco l’elenco dei candidati consiglieri di FI per le elezioni regionali del Molise 2023:

Calenda Filomena detta Mena

Cammilleri Francesco detto Gianfranco

Campolieti Tracy

Cavaliere Nicola

Chiarizia Pasquale

Cotugno Vincenzo

Dall’Olio Linda detta Linda

De Guglielmo Fernanda

De Toma Sonia

Di Baggio Roberto

Di Lucente Andrea

Gallo Enzo

Giangiacomo Antonella detta Antonella

Limongi Vincenzo

Moscardino Paola

Mottola Giuseppe

Orlando Roberta

Palombo Sandra

Santoro Giovanni

Valiante Rosanna

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE REGIONALI MOLISE 2018

Forza Italia alle elezioni regionali del Molise 2023 spera di replicare il risultato del 2018, quando vinse insieme alla coalizione di centrodestra con il candidato presidente Donato Toma, il quale ottenne il 43,69% delle preferenze, superando il candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco (che ottenne il 38,70% delle preferenze) e quello del centrosinistra, Carlo Veneziale (che ottenne il 17,19% delle preferenze).

Complessivamente, la coalizione di centrodestra in occasione delle elezioni regionali del Molise 2018 ottenne 12 seggi per i consiglieri regionali, mentre 6 furono assegnati ai 5 Stelle e 2 alla coalizione di centrosinistra. Di questi furono 3 i consiglieri eletti di FI: Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio e Armandino D’Egidio. I primi due si sono candidati anche in questa tornata elettorale, mentre il terzo no. Gli altri eletti della coalizione furono: Quintino Pallante (Fratelli d’Italia); Vincenzo Cotugno, Gianluca Cefaratti (Orgoglio Molise); Aida Romagnuolo, Filomena Calenda (Lega); Vincenzo Niro, Andrea Di Lucente (Popolari per l’Italia); Salvatore Micone (UDC); Angelo Michele Iorio (Iorio per il Molise).

