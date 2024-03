Eletti Forza Italia Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Marsilio

REGIONALI ABRUZZO, 4 CONSIGLIERI ELETTI CON FORZA ITALIA: RISULTATI E NOMI

Si sono ufficialmente chiuse le Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo, vinte dalla coalizione di centrodestra composta da FdI, Forza Italia, Lega, Marsilio presidente e Noi moderati (esclusa, invece, l’Unione di centro), che potranno contare, oltre che sul Presidente Marco Marsilio, anche su 17 seggi per altrettanti consiglieri eletti. Il partito fondato da Silvio Berlusconi ed ora guidato da Antonio Tajani, ha ottenuto 77.841 voti, pari al 13,44% delle preferenze, piazzandosi al secondo posto in coalizione, dopo FdI al 24,10% e prima della Lega al 7,56.

Di conseguenza, in Abruzzo Forza Italia avrà 4 consiglieri eletti, migliorando leggermente i risultati del precedente appuntamento elettorale, dove ottenne 3 seggi con 9,05% dei consensi. Dalle attuali proiezioni, a sede nel Consiglio regionale con FI saranno Daniele D’Amario (Chieti), Emiliano Di Matteo (Teramo), Roberto Santangelo (L’Aquila) e Lorenzo Sospiri (Pescara), quest’ultimo in continuità con l’elezione del 2019.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI ABRUZZO 2024

Cresce l’attesa per l’annuncio dei nomi dei consiglieri eletti nelle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo, con particolare attenzione nei confronti di Forza Italia, partito del compianto Berlusconi ora in mano a Tajani, che in questa (come nelle altre) occasione si presenterà con la coalizione di centrodestra. FI, assieme a Fratelli d’Italia, Lega, Noi moderati, Unione di centro e Marsilio presidente, sosterrà Marco Marsilio, governatore uscente in forza al partito guidato da Giorgia Meloni.

Forza Italia alle Regionali 2024 in Abruzzo punta ad ottenere un risultato superiore, o quanto meno in linea, con lo scorso appuntamento elettorale. Nel 2019, infatti, riuscì ad ottenere il secondo posto per voti all’interno della coalizione, sotto solamente alla Lega, ma anche il quarto a livello generale (con Lega, M5s e Pd sopra). Inoltre, per la coalizione è importante ribaltare, grazie all’elettorato abruzzese, il risultato delle elezioni sarde, dove il centrosinistra è riuscito a strappare alla Lega un suo storico baluardo. Nell’attesa dell’annuncio dei nomi degli eletti di Forza Italia alle Regionali 2024 in Abruzzo, riportiamo di seguito il nome di tutti i candidati consiglieri che aspirano ad entrare nel Consiglio comunale:

L’Aquila: Simone Angelosante, Quirino D’Orazio, Paolo Federico, Antonietta La Porta, Roberto Santangelo, Anna Maria Taccone, Luisa Taglieri

Teramo: Gabriele Astolfi, Giusy Di Giovanni, Emiliano Di Matteo, Rita Ettorre, Daniele Palumbi, Caterina Provvisiero

Chieti: Daniele D’Amario, Nicolino Di Paolo, Mauro Febbo, Manuele Marcovecchio, Sara Marcozzi, Franco Martini, Tunia Paolucci

Pescara: Luigi Arbore Mascia, Paolo Cilli, Giulia De Lellis, Agnese Ranghelli, Lorenzo Sospiri, Pina Tulli, Antonio Zaffiri

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE REGIONALI ABRUZZO 2019

Insomma, grazie alle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo Forza Italia potrebbe riconfermare ancora una volta il suo importante ruolo all’interno del centrodestra, auspicando a confermarsi almeno secondo partito nella coalizione. Così facendo si riconfermerebbero i già ottimi risultati che il partito in quel momento diretto da Silvio Berlusconi ottenne. Le Regionali abruzzesi del 2019 di conclusero con la vittoria del centrodestra con il 48,03% delle preferenze a favore di Marsilio.

Forza Italia in Abruzzo nel 2019 ottenne il 9,05% dei consensi, guadagnando così 3 seggi per altrettanti consiglieri eletti. Il risultato migliore fu quello della Lega, con il 27,53% dei voti e 10 seggi, mentre il partito di Berlusconi superò Fratelli d’Italia, che ottenne il 6,49% delle preferenze e 2 seggi, Azione Politica (3,24%) e Unione di centro (2,89%). I tre seggi di cui fu intestatario il partito Forza Italia furono affidati a Lorenzo Sospiri, Umberto D’Annuntiis e Mauro Febbo.











