Eletti Forza Italia Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Bardi

RISULTATI REGIONALI BASILICATA: 3 SEGGI A FORZA ITALIA, NOMI CONSIGLIERI E PREFERENZE

Sono arrivati i risultati definitivi delle elezioni Regionali in Basilicata che vedono come Governatore trionfante Vito Bardi con tutto il Centrodestra che ottiene il 56.63%. A Forza Italia, che ha ottenuto il 13.01% delle preferenze con 34.018 voti, vanno tre seggi. I candidati eletti sono due a Potenza e uno a Matera. Per quanto riguarda il capoluogo di Regione, tra gli eletti troviamo Aliandro Gianuario e Cupparo Francesco, mentre a Matera c’è Casino Michele. Quest’ultimo è uno dei due assessori rieletti dall’ultima Giunta di centrodestra, insieme a Cosimo Latronico di Fratelli d’Italia. Più seggi di Forza Italia vanno solamente a Fratelli d’Italia, con 4. Ferma invece a 2 seggi la Lega, che ha ottenuto il 7.81% delle preferenze con un netto calo rispetto alle elezioni di cinque anni fa. Tra il centrodestra, poi, due seggi ad Azione con Calenda e 1 a Orgoglio Lucano.

–Aliandro Gianuario (Potenza)

–Casino Michele (Matera)

–Cupparo Francesco (Potenza)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI BASILICATA 2024: NOMI A POTENZA E MATERA

Tra solamente poche ore si potranno conoscere i risultati definitivi delle Regionali in Basilicata, con i cittadini chiamati alle urne nelle giornante di ieri e domenica per scegliere tra il Governatore uscente Vito Bardi, che milita dentro le file di Forza Italia e sostenuto dal Centrodestra (unitamente ad Azione), il candidato del csx Piero Marrese ed Eustachio Follia: gli occhi rimangono puntati sul partito orfano di Silvio Berlusconi, che a brevissimo (a fronte delle percentuali di voto) renderà noti tutti i nomi degli eletti.

Solamente 5 anni fa, infatti, Forza Italia riuscì ad ottenere un buon risultato alle urne ed in segno di continuità con l’esperienza positiva del governatore Vito Bardi ha deciso proprio di riproporlo, nell’auspicio di migliorare anche la quantità dei suoi eletti all’interno del nuovo Consiglio comunale. I sondaggi non sembrerebbero positivi per il centrodestra, ma nella realtà sono state parecchie le occasioni elettorali (in Basilicata, ma anche altrove) in cui i sondaggi sono stati completamente stravolti dalle urne. Nell’attesa dell’ufficializzazione dei nomi che entreranno in Consiglio, riportiamo di seguito tutto l’elenco dei consiglieri che Forza Italia ha indicato nelle sue liste elettorali in Basilicata, divisi per le due circoscrizioni regionali:

Potenza : Aliandro Gianuario, Bellettieri Gerardo, Cannizzaro Francesco, Capuano Antonino, Cupparo Francesco, Dell’Aquila Anna, Grande Giuseppe, Laurino Giuseppina detta Giusy, Mira Ester, Picerno Fernando Fortunato, Piro Francesco, Sagarese Alessandra, Telesca Mariassunta

Matera: Casino Michele, Cosentino Leonardo, Guida Lucrezia, Lacava Luisa, Merlo Maria Giovanna, Modarelli Gianluca, Ripoli Raffaello Carmelo

ELEZIONI BASILICATA 2019: I NOMI DEI CONSIGLIERI ELETTI CON FORZA ITALIA

Riferendoci ancora alle precedenti elezioni della Basilicata (che, ricordiamo, si tennero nel 2019) il centrodestra ottenne complessivamente il 42,20% dei voti, con un buon distacco dagli avversari del centrosinistra (33,11%) e dal Movimento 5 Stelle (che con il suo 20,32% fu il primo partito): nella coalizione attualmente al governo la maggior parte dei consensi andarono alla Lega, mentre Forza Italia raggiunse il 9,14% delle preferenze, occupando il secondo posto in coalizione.

Trasformando le percentuali di voto nei seggi del Consiglio, il cdx sul totale di 20 ne ottenne 12, mentre 4 (+1) furono attribuiti al csx e gli ultimi 3 al M5S; Forza Italia dal conto suo ne ottenne ben 3 tra i 12 disponibili (altre 6 a Lega ed 1 per FdI, IDeA e Basilicata Positiva) che furono assegnati a Francesco Cupparo e Francesco Piro, per la circoscrizione di Potenza, e Rocco Leone a Matera.











