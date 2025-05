FORZA ITALIA ALL’OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO RAVENNA: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2025

Dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2025 la speranza di avere svariati consiglieri eletti per Forza Italia a Ravenna si è subito infranta sul dato empirico emerso dalle urne: il candidato di FI e FdI, Nicola Grandi, è stato sconfitto ampiamente dal candidato del campo largo Alessandro Barattoni, eletto sindaco dopo l’uscita di scena di Michele De Pascale. Un’ulteriore speranza era almeno quella di portare più seggi in quota FI, stesso dicasi della lista civica Viva Ravenna che portava in dote l’ex candidato sindaco del Centrodestra alle precedenti Elezioni Comunali.

ELETTI FORZA ITALIA GENOVA, ELEZIONI COMUNALI 2025: i risultati/ Piciocchi. preferenze lista e seggi

I risultati però dicono altro, con eletti di Forza Italia e Viva Ravenna che non vanno oltre il seggio a testa: dopo il 58% di Barattoni, a Grandi e gli altri candidati restano le “briciole” anche se per l’uomo designato da Forza Italia, FdI e Viva Ravenna resta la magra consolazione di essere il più votato degli sconfitti. Osservando i voti di lista, dietro al 16% di Fratelli d’Italia troviamo il 4,79% di Forza Italia, e un 2,8% per la lista civica centrista. Sebbene il candidato Alvaro Ancisi abbia preso meno di Grandi alle Elezioni Comunali Ravenna 2025, la Lega riesce a vincere il derby a distanza con FI ottenendo il 6,47% delle preferenze.

Sondaggi politici maggio 2025/ Calo Centrodestra, Pd 22% a +10 su Conte. Pace, solo 14% si fida della UE

SEGGI FORZA ITALIA A RAVENNA: ECCO I CONSIGLIERI ELETTI

Con i risultati definitivi giunti stamane per il prossimo Consiglio Comunale a Ravenna, assieme al sindaco Barattoni saranno 32 i seggi totali dei consiglieri eletti: Forza Italia, come detto, ne avrà solo 1, così come Viva Ravenna e la stessa Lega. Con in dote tutte le preferenze scrutinate e concluse (qui il link integrale), siamo anche in grado di anticipare i nomi degli eletti in quota Forza Italia e Viva Ravenna, entrambi a sostegno del candidato sindaco sconfitto Nicola Grandi che guiderà il gruppo all’opposizione più numeroso in Consiglio.

Sondaggi politici 2025/ Meloni allunga al 30%, ribasso Pd sotto il 22%: Lega pareggia Tajani, M5s a +4%

Oltre ai 5 seggi di FdI infatti siederà per i prossimi 5 anni di legislatura a Ravenna Alberto Ancarani, capolista di Forza Italia con 364 preferenze raccolte nei risultati finali: primi esclusi tra gli eletti sono Eleonora Zanolli (311 preferenze), Edoarci Ricci e Paolo Guerra. Per gli eletti di Viva Ravenna invece restano l’unico nome e capolista che aveva chances alla vigilia: si tratta dell’ex candidato sindaco del Centrodestra alle ultime Comunali a Ravenna, Filippo Donati, che prende 219 preferenze contro i 210 del primo tra gli elusi Claudio Fiocco.