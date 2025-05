Preferenze Forza Italia Genova, chi sono i possibili eletti con Piciocchi

Sono ore di riflessione nel centrodestra alla luce della sconfitta di Pietro Piciocchi nella sfida con Silvia Salis del centrosinistra, a maggior ragione per Forza Italia, visto che c’è stato un crollo nelle preferenze in base ai risultati delle Elezioni Comunali Genova 2025 che stanno emergendo. Gli azzurri sono scivolati sotto il 4%, probabilmente anche sotto i colpi di alcune liste civiche. Il partito che porta il nome di Silvio Berlusconi all’interno è fermo al 3,73% con 608 sezioni scrutinate su 653.

Dunque, lo spoglio sta volgendo al termine e per FI il rischio è di rischiare di restare senza eletti Forza Italia Genova nel prossimo Consiglio comunale. L’obiettivo era provare a raddoppiare la propria presenza, invece lo scenario è ben diverso. Per quanto riguarda i voti delle liste, le preferenze per Forza Italia sono 420 al momento, con Mario Mascia che ne ha totalizzati 125 finora, mentre Paolo Maggio è a quota 61 voti, tre in più di Paolo Aimè e Caterina Volpe. (a cura di Silvana Palazzo)

Elezioni comunali Genova 2025: candidati Forza Italia, i possibili eletti

Le urne si sono appena chiuse e si attendono i primi risultati: Forza Italia si presenta con fiducia alle elezioni comunali a Genova, forte di una lista di 41 candidati che sostengono la coalizione di centrodestra guidata da Pietro Piciocchi e tra i nomi più noti figurano l’assessore uscente Mario Mascia (590 preferenze nel 2022) e il consigliere comunale Paolo Aimè, affiancati da figure radicate sul territorio come Alberto Basso e Tiziana Notarnicola, indicati dal leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi come “candidati concreti”, pronti a dare un contributo operativo.

La lista – pubblicata sul sito del Comune di Genova – include anche Xavier Tito Alvarado Moran, Patrizia Anello, Barbara Azzarelli, Maurizio Balestrino, e Leopoldo Costa: un mix eterogeneo di volti noti e nuove proposte che si candidano con l’obiettivo di coniugare esperienza e innovazione.

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e alleato strategico di FI, ha ribadito a Telenord l’appoggio a Piciocchi, esortando anche “i moderati del Pd a votare Forza Italia per garantire continuità”, in linea con una visione istituzionale e concreta; la lista – nata dalla collaborazione con Alternativa Popolare sotto il simbolo del Partito Popolare Europeo – punta soprattutto sui valori liberali e la competenza tecnica, un posizionamento politico chiaro, che si rivolge a un elettorato in cerca di affidabilità e pragmatismo.

Le elezioni comunali rappresentano per Forza Italia una prova importante in quanto l’obiettivo è riconfermare il seggio ottenuto nel 2022 con Mascia e, possibilmente, raddoppiare la rappresentanza; tra i candidati troviamo anche Daniela Dafarra, Francesco Paolo Grasso, Maria Stella Mammoliti, Thomas Tabbiani, e Caterina Volpe.



La strategia elettorale del partito si concentra su tematiche come il rilancio del porto, il rafforzamento della sicurezza nei quartieri e il sostegno alle imprese locali, il tutto in linea con il programma di Piciocchi, che privilegia l’efficacia alla retorica: “Servono scelte pragmatiche, non ideologie”, ha ribadito Bandecchi, rimarcando la compatibilità valoriale tra Forza Italia e Alternativa Popolare, fondata su un principio condiviso, “uno Stato che sia realmente al servizio dei cittadini”.

Elezioni comunali Genova 2022: per FI un seggio con Mascia, obiettivo raddoppio nel 2025

Alle elezioni comunali del 2022, Forza Italia riuscì a conquistare un solo seggio all’interno della coalizione di Marco Bucci, grazie alle 590 preferenze ottenute da Mario Mascia, un risultato numericamente modesto rispetto ai 9 seggi di “Vince Genova” (la lista di Piciocchi) e ai 4 di Fratelli d’Italia, ma comunque importante in uno scenario caratterizzato dal boom delle liste civiche e dalla Lega.

Mascia fu riconfermato assessore all’Urbanistica, distinguendosi in iniziative come la riqualificazione di Via del Campo e l’elaborazione del Piano Antidegrado; la lista FI si era attesta al 3,1% dei consensi, con un bacino elettorale concentrato nei municipi centrali (Castelletto, Foce) e in alcune aree della periferia ovest (Sampierdarena, Cornigliano).

Nel 2025, Forza Italia punta a raddoppiare i seggi, valorizzando profili come Paolo Aimè, e Alberto Basso, sostenuto da Bandecchi per la sua “capacità operativa” e la competizione nel centrodestra è accesa: nel 2022, Lega (3 seggi) e Lista Toti (4 seggi) superarono Forza Italia, che ora spera di sfruttare il declino dell’Udc (ferma a 1 seggio nel 2022) e l’assenza di Gente d’Italia (sotto soglia).

Tra i nomi per il 2025 troviamo anche Stefania Valentina De Carolis, Alessia Pozzolo e Mercedes del Rocio Panta; i dati finali del 2022 attribuirono alla coalizione Bucci 24 seggi, contro i 14 del fronte progressista e, in quest’ultimo, emerse soprattutto il Partito Democratico, che ottenne 9 seggi grazie a candidati come Cristina Lodi (2.467 preferenze) e Simone D’Angelo (2.159), protagonisti della controffensiva di sinistra.