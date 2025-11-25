Chi sono gli eletti di Forza Italia in Puglia dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Luigi Lobuono

FORZA ITALIA SECONDA LISTA DEL CENTRODESTRA IN PUGLIA: I RISULTATI E GLI ELETTI

Alla fine saranno 5 gli eletti Forza Italia in Puglia dopo la conclusine dello spoglio con i risultati definitivi delle Elezioni Regionali 2025: battuta sul filo di lana l’alleata Lega Puglia, finendo invece dietro a FdI che si conferma primo partito del Centrodestra in Puglia. Mentre il campo largo festeggia la larghissima vittoria con Antonio Decaro nuovo Presidente di Regione Puglia, con ben 29 seggi in dote per la maggioranza del Consiglio Regionale, la coalizione a sostegno di Luigi Lobuono si ferma a 20 seggi totali, di cui 11 per Fratelli d’Itala, 5 appunto per il partito di Tajani, mentre 4 sono quelli in dote alla Lega di Salvini.

In tutto sono 121mila le preferenze raccolte da Forza Italia nella due giorni di Elezioni Regionali Puglia 2025, con il 9,11% di dato finale, doppiata da FdI con il 18% e appena davanti all’8% del Carroccio. Per conoscere invece i nomi degli eletti Forza Italia in Puglia ecco la lista dei 5 nuovi consiglieri a sostegno di Lobuono: si tratta di Massimiliano Di Cuia nella circoscrizione di Taranto, Marcello Lanotte a Barletta-Andria-Trani, Paolo Dall’Erba a Foggia, Paride Mazzotta a Lecce e Anna Carmela Minuto a Bari. (Agg. di Niccolò Magnani)

NOMI ELETTI FORZA ITALIA PUGLIA E RISULTATI REGIONALI: CHI CONQUISTA UN POSTO IN CONSIGLIO

Le Elezioni Regionali Puglia di quest’anno si rivelano un banco di prova inaspettatamente intenso per Forza Italia, non solo perché il candidato governatore sostenuto, Luigi Lobuono, è considerato in svantaggio rispetto ad Antonio Decaro del centrosinistra, ma per una serie di casi che hanno scosso il partito. Partendo dai sondaggi, potrebbe esserci una lieve crescita rispetto ai risultati di cinque anni fa, visto che i sondaggi attribuivano Forza Italia tra il 9 e il 10%, ma bisognerebbe poi capire, in base ai dati reali, come questo poi si traduce negli eletti Forza Italia Puglia e, quindi, nella rappresentanza in Consiglio regionale.

C’è stato poi nelle ultime settimane il caso di Foggia, con al lista prima esclusa dalla Commissione elettorale per vizi di forma, in particolare per un problema di autenticazione per la firma di un parlamentare anziché quella di un notaio, ma poi c’è stata la riammissione.

Discorso decisamente diverso per Antonio Lopez, candidato nella circoscrizione di Bari: l’assessore comunale di Modugno, è stato arrestato con l’accusa di presunti rapporti con il clan Parisi. In particolare, è accusato di aver stretto accordi in cambio di voti durante le precedenti elezioni comunali. Oltre a essersi dimesso dalla carica di assessore alle Attività Produttive, Lopez avrebbe anche manifestato il disimpegno dalla corsa per queste Elezioni Regionali Puglia.

BARI: Giandomenico Marroccoli, Tonio Caprio, Pasquale Tarantini, Antonio Lopez, Vita Maria Di Palo, Maria Tiziana Rutigliani, Matteo Colapietro, Anna Carmela Minuto, Mario Conca, Giuseppe Gallo, Antonio Ruggiero, Giovanni Martellotta, Tommaso Depalma, Filippo Antonio Geronimo, Graziano De Chirico, Mariagrazia Tritto.

BAT: Rossella Ricco, Giuseppe Tupputi, Luigi Del Giudice, Tonia Pagliaro, Marcello Lanotte.

BRINDISI: Pasquale Luperti, Maria Elena Mauro, Alessio Curto, Mario Schena, Livia Antonucci.

TARANTO: Massimiliano Stellato, Domenico Sammarco, Carlo Zito, Mirko Piccolo, Cinzia Perniola, Raffaele Calabrese, Massimiliano Di Cuia.

FOGGIA: Carlo Dercole, Ugo Galli, Giuseppina Falcone, Antonio Buonavitacola, Valeria Di Maggio, Paolo Dell’Erba, Pasquale Cataneo.

LECCE: Carla Tonia Trevisi, Antonella De Pascalis, Antonio Giuseppe Raone, Lucia Manta, Rosalia Tulipano, Paride Mazzotta, Stefania Capoccia, Silvia Rizzello, Antonella Previtero, Maria Assunta Sanghez.

ELETTI FORZA ITALIA PUGLIA, SEGGI E PREFERENZE ALLE ULTIME REGIONALI

Nelle precedenti Elezioni Regionali in Puglia, Forza Italia sosteneva il candidato governatore Raffaele Fitto, senza riuscire a vincere la sfida con Michele Emiliano, riuscendo però a entrare nel Consiglio regionale con quattro eletti. Dal punto di vista dei risultati, la lista ha raccolto 149.399 voti pari all’8,91%, chiudendo come terza forza della coalizione di centrodestra.

I più votati per circoscrizione sono stati Giacomo Diego Gatta, con 9.909 preferenze in quella di Foggia; invece, in quella di Bari c’è stato Stefano Lacatena che ha ottenuto 8.885 preferenze, mentre Paride Mazzotta in quella di Lecce ha raccolto 5.457 preferenze, 4.909 per Marcello Lanotte nella BAT, per Vito De Palma 3.667 preferenze nella circoscrizione di Taranto.

Alla fine, però, il quadro dell’assemblea ha previsto 29 seggi per la maggioranza formata dal centrosinistra, contro i 27 che erano stati inizialmente attribuiti dal Viminale dopo i primi calcoli, quindi sono stati “tagliati” due consiglieri al centrodestra, di cui uno a Forza Italia, nello specifico Vito De Palma. Inoltre, è stato respinto il ricorso di Lanotte, quindi gli eletti Forza Italia Puglia sono stati Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.