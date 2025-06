CONSIGLIERI ELETTI FORZA ITALIA DOPO I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO A TARANTO

Forza Italia e tutto il centrodestra all’opposizione a Taranto alla luce dei risultati del ballottaggio delle Elezioni Comunali 2025: al secondo turno ha vinto Pietro Bitetti con il centrosinistra contro Francesco Tacente del centrodestra, sostenuto anche da Forza Italia, che al primo turno però aveva sostenuto la candidatura di Luca Lazzaro insieme a Fratelli d’Italia.

Alla luce di quella sconfitta, aveva deciso di “apparentarsi” con la Lega, ma Bitetti ha ottenuto il 54% dei voti, contro il 45% di Tacente. Ciò ha inevitabilmente dei rifletti sugli eletti di Forza Italia e per i seggi, con Massimiliano Di Cuia che sarebbe eletto in quota Forza Italia. Il condizionale in questi casi è d’obbligo, visto che potrebbero esserci rinunce e ricorsi, dunque i risultati prima devono diventare definitivi e poi essere certificati. (a cura di Silvana Palazzo)

ELETTI FORZA ITALIA TARANTO AI BALLOTTAGGI DELLE COMUNALI 2025: I RISULTATI DEL PRIMO TURNO

Sta per concludersi il lungo viaggio di queste elezioni comunali 2025 con tutti i comuni nei quali non si è raggiunta una maggioranza solida a favore di un solo nome, che sono stati chiamati negli ultimi due giorni al ballottaggio: quando i risultati saranno ufficialmente conteggiati – e in tal senso vi invitiamo a tenere sott’occhio la nostra diretta per seguire tutti gli sviluppi più importanti tra affluenza ed exit poll in tempo reale – tra queste righe scopriremo tutti gli eletti Forza Italia Taranto che entreranno effettivamente nel nuovo Consiglio comunale; mentre per ora possiamo e dobbiamo chiarire che molto dipenderà soprattutto da chi sarà il vincitore di questo secondo turno elettorale.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che, indipendentemente dal vincitore, la composizione del Consiglio sarà decisa in base al primo turno delle elezioni comunali 2025, con la ripartizione dei seggi variabile a seconda del nuovo sindaco eletto: il primo turno per Forza Italia si è concluso con un 5,22% dei voti, in coalizione con il centrodestra (Lega esclusa) per Luca Lazzaro, che ha ottenuto in totale il 19,40% dei voti; mentre i due sfidanti del ballottaggio erano il Dem Pietro Bitetti (con il 37,39% dei voti) e il civico del centrodestra Francesco Tacente (arrivato fino al 26,14%).

ELEZIONI COMUNALI 2025 A TARANTO: I POSSIBILI SCENARI IN CONSIGLIO DOPO I BALLOTTAGGI

Come vi abbiamo già anticipato, tendenzialmente il numero di eletti Forza Italia Taranto dipenderà sia dal vincitore di questo ballottaggio, sia dai voti ottenuti al primo giro di votazioni, ma nel caso specifico del partito di Antonio Tajani la realtà è diversa: di fatto, il loro candidato – appunto, Luca Lazzaro – sarà escluso dalla corsa per la maggioranza e, comunque vada a finire tra Bitetti e Tacente, i forzisti finiranno all’opposizione e godranno di un solo seggio, che finirà quasi certamente nelle tasche di Massimiliano Di Cuia.

D’altra parte, naturalmente, al di là degli eletti Forza Italia Taranto, la composizione definitiva del Consiglio si deciderà interamente oggi: in caso di vittoria di Bitetti, la maggioranza sarà in mano al centrosinistra e la coalizione di cui fanno parte i forzisti otterrebbe in totale quattro seggi (uno per FI, tre per FdI considerando anche il candidato sindaco Lazzaro); mentre, in caso di vittoria di Tacente e a fronte di una maggioranza di centrodestra, forzisti e Fratelli vedrebbero ridotti i loro seggi a tre (sempre uno per FI e due per FdI).