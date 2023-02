Eletti Forza Italia, voti preferenze Elezioni Lazio 2023/ Nomi consiglieri e seggi

VOTI LISTA FORZA ITALIA ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Forza Italia, nella coalizione del centrodestra che ha sostenuto Francesco Rocca alle Elezioni Regionali Lazio 2023, è stato il terzo partito più votato dopo Fratelli d’Italia e Lega, con una percentuale del 7,87%. Il tutto, ovviamente, in attesa dei dati definitivi che daranno l’esatto numero di eletti e le preferenze, seppure la maggior parte delle sezioni siano già state scrutinate (4.852 su 5.306). È per questo motivo che è già possibile ipotizzare quelli che saranno i consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Regionale utilizzando un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri nelle singole 5 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lazio.

A Roma – con 3.515 sezioni scrutinate su 3.792 totali – le preferenze di Forza Italia vedono spiccare Fabio Capolei con 3.432 voti, Tiziana Pepe Esposito con 2.707 voti, Diana Magari con 2.336 voti, Giorgio Simeoni con 1.801 voti, Enrico Cavallari con 1.737 voti, Simone Foglio con 1.613 voti e Roberto D’Ottavio con 1.560 voti. A Frosinone ad ottenere il maggior numero di preferenze sono Gianluca Quadrini con 2.819 voti, Rossella Chiusaroli con 1.690 voti e Giuseppe Sacco con 1.380 voti. A Latina vola Cosmo Mitrano con 8.310 voti, davanti a Giuseppe Schiboni con 5.606 voti ed Eleonora Zangrillo con 4.387 voti. A Viterbo distanza di poche preferenze tra Claudio Parroccini con 2.790 voti e Giulio Marini con 2.717 voti. A Rieti, infine, prevale Matteo Di Vittorio con 1.168 voti. (agg. di Chiara Ferrara)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI LAZIO 2023

Anche per la lista di Forza Italia le attese sul fronte eletti sono ingenti per queste Elezioni Regionali Lazio 2023: quando stanno per essere ufficializzati e conclusi i risultati del voto, sarà possibile verificare se le previsioni fatte prima del silenzio elettorale abbiano centrato il punto oppure no. Da prima lista cinque anni fa, se si dovessero confermare i sondaggi pre-silenzio, Forza Italia di Silvio Berlusconi nell’eventuale giunta Rocca potrebbe passare a seconda se non addirittura terza lista nella coalizione di Centrodestra. Attendendo l’esatta composizione del prossimo Consiglio regionale con tutti gli eletti per i singoli partiti, ecco quali erano i nomi in campo per la lista FI di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani a sostegno del candidato Presidente in quota Cdx, Francesco Rocca.

Qui di seguito la lista dei candidati consiglieri alle Elezioni Regionali Lazio 2023 in quota Forza Italia, suddivisi per le 5 circoscrizioni provinciali:

– FI Roma: Abate Luigi detto Abbate, Aschelter Alberto detto Alberto detto Alberto, Baglioni Maria, Betti Antonella, Bucci Lucrezia, Cacioni Arianna, Capolei Fabio, Cavallari Enrico detto Cavallaro, D’Aversa Simone detto Aversa detto Blocchetto, De Fazio Maria Teresa, Derenti Antonio detto Antonello, Di Palma Luisa detta Violati, Dimasi Maria, Dimiccoli Angela, D’Ottavio Roberto detto Dottavio, Foglio Simone, Galasso Elisabetta Caterina, Gallotti Sandro, Iacoi Giovanni, Irmici Pier Ernesto detto Ernesto, Lofoco Michele detto Lo Foco, Magari Diana, Massimi Paola, Pacchiarotti Giorgio, Panei Rosangela, Panuzzo Antonella, Pastore Angela, Pepe Esposito Tiziana, Simeoni Giorgio, Smurra Francesca, Spoto Franco, Torcicollo Giuseppe Pio.

– FI Frosinone: Samuel Battaglini detto Bat, Rossella Chiusaroli, Monica Fiore, Anna Lisa Morga, Gianluca Quadrini, Giuseppe Sacco.

– FI Latina: Cosmo Mitrano, Giuseppe Schiboni, Federico Carnevale, Stefania Stravato, Eleonora Zangrillo, Annalisa Muzio.

– FI Rieti: Matteo Di Vittorio, Elisa Masotti.

– FI Viterbo: Giulio Marini, Claudio Parroccini, Federica Friggi, Fabiana Salviniani.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE REGIONALI LAZIO 2018

In attesa che nelle prossime ore emergano i dati definitivi – con tutti i risultati delle preferenze e dei consiglieri eletti in Forza Italia per queste Elezioni Regionali Lazio 2023 – qui di seguito ripercorriamo quanto avvenuto solo cinque anni fa quando nel voto del 4 marzo 2018 la lista di Berlusconi riuscì, nonostante la sconfitta di Stefano Parisi, a divenire prima forza in Consiglio Regionale per la coalizione del Centrodestra. Nei risultati delle Elezioni 2018, al trionfo di Nicola Zingaretti il 14,6% di Forza Italia (sul 31,2% totale del candidato Presidente Parisi) permise la conquista di 6 seggi eletti al Consiglio Regionale poi giunto fino a noi oggi.

Nel totale di 26 consiglieri che andarono all’opposizione di Cdx e M5s, Forza Italia riuscì a portare in Consiglio i seguenti 6 eletti nelle Elezioni Regionali Lazio 2018: si tratta di Adriano Palozzi, Antonello Aurigemma, Laura Cartaginese, Giuseppe Cangemi (Roma), Giuseppe Simeone (Latina), Pasquale Ciacciarelli (Frosinone).











