Eletti Friuli Venezia Giulia, Consiglio Regionale/ Seggi Elezioni: nomi consiglieri

NUOVO CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA: 48 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Dopo che i risultati definitivi delle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023 hanno decretato la vittoria “a valanga” per il Presidente uscente Massimiliano Fedriga, ecco quale sarà la composizione del nuovo Consiglio Regionale per i prossimi 5 anni: mancano ancora le conferme ufficiali del Servizio Elettorale regionale perciò i nomi dei consiglieri per i rispettivi seggi vanno presi tutti con il beneficio del dubbio da fugare nelle prossime ore. 48 consiglieri eletti – compresi il Governatore Fedriga e il suo sfidante di Centrosinistra sconfitto, Massimo Moretuzzo – vedono la suddivisione in 30 consiglieri di maggioranza e 18 per l’opposizione. Un autentico trionfo quello del Centrodestra con il 64,24% delle preferenze e un sonoro ko quello invece inferto all’area progressista: nessun effetto Schlein per il Pd, risultati ai minimi storici del M5s per le Regionali e fallimento della lista unica Terzo Polo che resta fuori dal Consiglio Regionale.

I 48 prossimi eletti in Consiglio Regionale FVG, su base circoscrizionale: Udine 18 consiglieri, Pordenone 12, Trieste 9, Gorizia 5, Tolmezzo 3: ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023.

Seggi maggioranza

– Lega (19,02): 9

– FdI (18,1%): 8

– Lista Fedriga (17,77%): 8

– Forza Italia (6,67%): 3

Seggi opposizione (Moretuzzo consigliere perché primo tra i candidati Presidente sconfitti)

– Pd (16,49%): 10

– Patto per l’Autonomia (6,29%): 4

– Open Sinistra FVG (1,51%): 1

– Unione Slovena (1,02%): 1

– M5s (2,4%): 1

– Alleanza Verdi-Sinistra (2,03%): 1

ELETTI MAGGIORANZA IN CONSIGLIO REGIONALE FVG CON FEDRIGA PRESIDENTE

Sono in tutto 30 i seggi per i consiglieri eletti in maggioranza con Massimiliano Fedriga, riconfermato Governatore per altri cinque anni con risultati ancor più ampli delle Elezioni Regionali 2018: il nuovo Consiglio Regionale FVG si insedierà tra un mese e vedrà ancora la Lega come primo partito nonostante la crescita netta di Fratelli d’Italia e l’ottima performance della Lista civica Fedriga. Resta comunque un ottimo risultato per il Carroccio e per Salvini dato che fra lista Lega e lista Fedriga il dato sfiora il 40% delle preferenze. La piena ufficialità della composizione del Consiglio Regionale verrà chiarita nei prossimi giorni dall’ufficio elettorale: qui di seguito tutti i nomi dei possibili consiglieri eletti con il Centrodestra (29 nomi +Presidente Fedriga).

– Lega 10 seggi: Mauro Bordin, Barbara Zilli, Elia Miani, Alberto Budai, Stefano Zannier, Lucia Buna, Stefano Mazzolini, Manuele Ferrari, Pino Ghersinich, Antonio Calligaris.

– FdI 8 seggi: Stefano Balloch, Igor Treleani, Mario Anzil, Markus Maurmair, Alessandro Basso, Cristina Amirante, Claudio Giacomelli, Fabio Scoccimarro.

– Lista Fedriga 8 seggi: Mauro Di Bert, Edy Morandini, Moreno Lirutti, Simone Polesello, arlo Bolzonello, Carlo Grilli, Diego Bernardis.

– Forza Italia 3 seggi: Andrea Cabibbo, Michele Lobianco, ‘ballottaggio’ da risolvere tra Piero Mauro Zanin e Roberto Novelli

ELETTI OPPOSIZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: I 18 NOMI (TRIPOLI IN BILICO)

Restano invece 18 i seggi rimasti all’opposizione per il prossimo Consiglio Regionale di Friuli Venezia Giulia: la divisione in tre tronconi dell’area opposta a Fedriga – Pd-M5s, Terzo Polo, galassia no-vax – non ha pagato e tuti i candidati Presidente sono stati sconfitti con sonoro distacco. Non ce la fa Massimo Moretuzzo che non vede decollare il progetto di alleanza tra Partito Democratico e M5s: si consola con la poltrona da consigliere eletto, mentre il Terzo Polo di Maran restano sconfitti dallo sbarramento al 4%. Situazione invece a dirimere per la candidata di Insieme Liberi Giorgia Tripoli: come candidato Presidente ha superato il 4% mentre la sua lista è rimasta per pochissime preferenze sotto lo sbarramento, ergo resta da capire per eventuali ricorsi cosa potrà avvenire sulla sua situazione. Qui di seguito tutti i nomi dei consiglieri eletti con l’opposizione:

– Pd 10 seggi: Francesco Martines, Massimiliano Pozzo, Manuela Celotti, Andrea Conficoni, Andrea Carli, Massimo Mentil, Francesco Russo, Roberto Cosolini, Diego Moretti, Laura Fasiolo.

– Patto per l’Autonomia 4 seggi: Simona Liguori, Marco Putto, Giulia Massolino, Enrico Bullian

– Unione Slovena 1 seggio: Marko Pisani

– Open Sinistra FVG 1 seggio: Furio Honsell

– M5s 1 seggio: Maria Rosaria Capozzi

– Alleanza Verdi-Sinistra 1 seggio: Serena Pellegrino.











