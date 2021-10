Eletti Gallarate 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti di Gallarate: i risultati delle elezioni comunali sono limpidi, il Centrodestra ha vinto con il sindaco uscente Andrea Cassani ha ottenuto il 52,8 per cento, collezionando 15 seggi su 21. Lega primo partito della coalizione con il 16,9%, dopo la Lista Civica per Cassani sindaco al 14,2% dietro c’è Fratelli d’Italia al 10,6%, poi Forza Italia al 7,5% e Centro Popolare-Il Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana al 3,6%.

Niente da fare per il Centrosinistra: la candidata Margherita Silvestrini non è andata oltre il 34%. Il Partito Democratico ha preso il 16,3%%. L’altra lista, Margherita Silvestrini Sindaco, ha raccolto il 7,9%. I candidati civici Sonia Serati e Massimo Gnocchi hanno preso rispettivamente il 6,4% e 5%. In fondo alla classifica troviamo Tiziano Fracchia con 1,7%.

ELETTI GALLARATE 2021, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Passiamo adesso agli eletti di queste elezioni comunali di Gallarate. Come già evidenziato in precedenza, il Centrodestra ha raccolto 15 seggi: Lega Salvini Lombardia 5 seggi, Lista Civica per Cassani Sindaco 4, Fratelli d’Italia 3, Forza Italia 2, Centro Popolare-Il Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana 1. Il Centrosinistra ha ottenuto 6 seggi: Partito Democratico 4, Margherita Silvestrini Sindaco 1

e Città è Vita 1. Questo l’elenco completo dei nomi degli eletti nel nuovo Consiglio comunale di Gallarate, clicca qui per tutte le preferenze:

Lega: Claudia Mazzetti, Andrea Zibetti, Nicolò Postizzi, Evelin Calderara, Sandro Rech

Cassani Sindaco: Chiara Allai, Stefania Picchetti, Luca Colombo e Rossella Glorioso

Fratelli d’Italia: Giuseppe De Bernardi Martignoni, Francesca Caruso, Germano Dall’Igna

Forza Italia: Rocco Longobardi e Belinda Simeoni

Centro popolare Gallarate: Luigi Galluppi

Partito Democratico: Margherita Silvestrini, Anna Zambon, Giovanni Pignataro, Carmelo Lauricella, Luca Carabelli

Città è Vita: Cesare Coppe

Silvestrini Sindaco: Michele Bisaccia

PiùGallarate: Sonia Serati

Obiettivo comune Gallarate: Massimo Gnocchi

