SILVIA SALIS RIESCE DOVE ORLANDO FALLÌ: CAMPO LARGO DOMINA IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA

Era la vittoria più attesa e il Centrosinistra è riuscita a confermare in toto, evitando anche il ricorso al ballottaggio: i risultati delle Elezioni Comunali Genova 2025 definiscono la composizione del prossimo Consiglio Comunale con i 40 seggi complessivi che vedono 24 eletti con il campo largo della neo sindaca Silvia Salis, 16 invece i seggi dei consiglieri in dote al Centrodestra con lo sfidante sconfitto Pietro Piciocchi.

Dopo la doppia giunta di Marco Bucci – un’anomalia politica rispetto alla tradizione che vuole Genova una delle città più “rosse” d’Italia – i risultati delle ultime Regionali in Liguria avevano visto un quadro già piuttosto favorevole per il Centrosinistra: Orlando riuscì ad ottenere più preferenze in Genova città, perdendo però alcuni dei quartieri periferici e soprattutto perdendo negli altri capoluoghi. Silvia Salis invece è riuscita a compattare l’intero campo largo, spostando più verso il centro riformista l’elettorato progressista.

«Abbiamo dato il senso di unità», ha detto la sindaca eletta nella prima conferenza stampa successiva ai risultati elettorali a Genova: figlia di un ex operaio PCI, scelta però dall’ex sindaco Bucci come ambasciatrice della città, Silvia Salis guiderà il Consiglio Comunale nei prossimi 5 anni con una larga maggioranza in quota campo largo, dove però un deciso dominio interno lo svolgerà il Pd con ben 14 seggi sui 24 totali previsti per la maggioranza di Centrosinistra.

LA MAGGIORANZA DEL CENTROSINISTRA CON SALIS SINDACO: ECCO GLI ELETTI

Risultati molto soddisfacenti per il campo largo progressista, a cominciare da quel 51,7% complessivo di tutte le liste in coalizione per Silvia Salis (eletta sindaco con il 51,48% delle preferenze): a dispetto dei primi exit poll che tendevano a dare un margine molto più ampio al Centrosinistra, i 124mila voti presi dalla nuova sindaca di Genova evitano di poco il ricorso al ballottaggio, dove però comunque avrebbe avuto un netto vantaggio contro il 44,2% conquistato dal Centrodestra di Pietro Piciocchi.

I risultati delle liste in maggioranza vede una netta dominanza del Pd con il 29% di voti guadagnati che rendono fino a 14 seggi totali: 4 i seggi per la lista Silvia Salis sindaca, 8,31% le preferenze raccolte, mentre l’AVS al 6,93% si deve accontentare di 3 consiglieri eletti, uno in più del M5s (5,1%) e due in più della civica Riformiamo Genova 2,3%).

Per quanto riguarda i nomi dei consiglieri eletti a Genova nelle file del Centrosinistra, anche qui è dominio totale per i volti dem, tra cui anche molti consiglieri uscenti della precedente legislatura: campione di preferenze in casa Pd è Davide Patrone con ben 1797 voti conquistati, nettamente più avanti di Rita Bruzzone e Claudio Villa, rispettivamente con 1476 e 1449 preferenze totali. A seguire nei 14 nomi dei consiglieri Pd trovano posto in Consiglio anche Vittoria Canessa Cerchi, Claudio Chiarotti, Monica Russo, Serena Finocchio, così come Martina Caputo, Enrico Vassallo, Mohamed Kaabour, Donatella Alfonso e Fabio Gregorio.

Tra gli eletti nel Centrosinistra a sostegno di Salis sindaco troviamo anche i 4 seggi della sua lista civica – assegnati, salvo rinunce o ricorsi nelle prossime settimane – a Filippo Bruzzone, Silvia Pericu, Erika Venturini e Sara Tassara: con loro anche i 3 eletti AVS (Francesco Ghio, Lorenzo Garganella e Francesca Coppola) e i 2 M5s, ovvero l’ex parlamentare Tiziana Beghin e Marco Mesmacker. A chiudere la maggioranza di Salis in Consiglio Comunale anche la neo eletta consigliera Maria Luisa Centofanti con la lista Riformiamo Genova.

ELETTI CENTRODESTRA ALL’OPPOSIZIONE: I NOMI IN CONSIGLIO COMUNALE A GENOVA

La platea di eletti nelle file del Centrodestra che dovranno sostare all’opposizione per i prossimi 5 anni vede in tutto 16 nuovi consiglieri, molti dei quali già presenti nella precedente giunta Bucci: la sconfitta importante, seppure di misura, contro il campo largo di Salis porta la coalizione del Governo Meloni a doversi dividere i seggi di minoranza con una netta affermazione della lista FdI rispetto agli altri alleati.

Il 43% complessivo del Centrodestra nei risultati delle Elezioni Comunali 2025 è frutto del 12,4% ottenuto da Fratelli d’Italia – che vale 5 seggi eletti in Consiglio – mentre la lista Piciocchi con il 10,6% nelle preferenze potrà disporre di 4 seggi totali: 3 i consiglieri per la lista Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova (7,8%), mentre la Lega con il 6,9% ottiene 2 seggi davanti al 3,78% di Forza Italia (con un solo rappresentante in Consiglio).

I nomi dei consiglieri eletti per il Centrodestra, secondo le stime dei risultati definitivi sul sito del Comune di Genova, restano ovviamente i più votati dei singoli partiti a sostegno di Pietro Piciocchi (anche lui eletto di diritto come primo tra i.candidati sindaco sconfitti): in casa FdI i 5 consiglieri saranno Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Sergio Gambino, Francesca Maresca e Valeriano Vacalabre. Per la lista civica di Piciocchi invece i nomi più votati restano Mauro Avvenente, Anna Orlando, Davide Falteri, Rosanna Stuppia.

I tre consiglieri eletti per la lista dell’ex sindaco Bucci vedono la “capitana” delle preferenze di tutte le Amministrative a Genova – Ilaria Cavo – con ben 2945 preferenze, con lei Vincenzo Falcone e Lorenzo Pellerano: la Lega schiera in Consiglio Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, mentre Forza Italia rimane con un solo consigliere eletto, Mario Mascia.